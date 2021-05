Leif Beck Fallesen: Hov, hvad sker der lige for aktiekursen hos Danmarks grønne giganter?

Dansk klimapolitik er et globalt forbillede for alle, der kæmper for den grønne omstilling. To danske virksomheder, Vestas og Ørsted, har i mange år matchet den politiske førerposition på deres markeder. De har været globalt markedsførende på henholdsvis produktion af vindmøller og udnyttelse af havvind. Sidste år var deres aktiekurser blandt dem, der steg mest på de globale finansmarkeder.

Men nu er begge grønne aktier kommet i modvind. Ørsted er bundproppen i kursudviklingen i C25-indekset, som indeholder de største danske børsnoterede virksomheder. Ørsted-aktien er faldet med næsten en tredjedel og Vestas med lidt mere end en femtedel. Og det er vel at mærke sket i aktiemarkeder, som har været i hopla. De globale aktier er steget næsten 11 procent og det danske C25-indeks næsten det halve siden nytår.

De store kursfald på aktierne er ikke udtryk for mistillid til de økonomiske gevinster ved den grønne omstilling på længere sigt. Den globale økonomi er på vej ud af krisen i et langt hurtigere tempo end ventet. Både i USA og Europa er investeringer i grøn omstilling et af de vigtigste værktøjer til at skabe vækst. Men det tager tid, før de politiske beslutninger omsættes til ordrer i bøgerne hos virksomheder som Vestas og Ørsted. I mellemtiden er investorerne bekymrede over, hvad der er sket med overskuddene, hvis konkurrencen bliver hårdere, og en rentestigning lægger låg på den økonomiske vækst.