Dansk økonomi skrumpede under anden nedlukning

Opdateret kl. 9.10 med kommentarer fra økonomer.

Danmarks økonomi skrumpede med 1,5 procent i årets første tre måneder, hvor dele af samfundet var lukket ned, viser en bnp-indikator fra Danmarks Statistik. Tallet skal ses i forhold til fjerde kvartal af 2020.

Tallet er en indikation for udviklingen i Danmarks bnp, der er et udtryk for størrelsen på dansk økonomi. Det er den næststørste tilbagegang i et kvartal siden finanskrisen i 2009.

Udviklingen skal ses i lyset af, at dele af Danmark var lukket ned i hele eller store dele af kvartalet. Det gjaldt blandt andet detailhandlen, der fik lov at genåbne 1. marts, men restauranter, caféer og barer var lukket hele kvartalet.

»Faldet i bnp i første kvartal 2021 er ikke lige som stort som faldet under den mere omfattende nedlukning i andet kvartal 2020. I første kvartal af 2021 var nedlukningen mere centreret på udvalgte områder og rammer derfor ikke økonomien lige så bredt«, skriver Danmarks Statistik.

Ikke så slemt som frygtet

Hos Sydbank vurderer cheføkonom Søren Kristensen, at det er gået langt bedre, end man kunne have frygtet.

»Vi er blevet bedre til at leve med pandemien, og virksomheder har lavet onlineløsninger, som forbrugerne har taget til sig. Samtidig har mange lande omkring os holdt byggeri og fabrikker åbne, og derfor har danske underleverandører haft bedre vilkår for at eksportere deres varer«, siger han.

Tallene for bnp er usikre, og der kommer normalt løbende justeringer af tallene, i takt med at der kommer mere data. Det er før set, at der flere år senere bliver lavet ændringer af bnp bagudrettet. Danmarks Statistik understreger, at opgørelsen er hæftet med større usikkerhed end normalt på grund af coronaudbruddet.

Sidste år skrumpede dansk økonomi alt i alt med 2,7 procent, hvilket var den største tilbagegang siden finanskrisen i 2009. I år forventer regeringen, at økonomien vokser med 2,1 procent, hvilket vil blive fulgt op en fremgang på 3,8 procent i 2022.

Hos Sydbank forventer Søren Kristensen også en pæn fremgang i år og næste år:

»Der er rigtig mange penge sparet op, og vi forventer, at mange af pengene vil komme ud i økonomien, i takt med at man igen kan tage ud at rejse og tage ud at spise«.

Ritzau