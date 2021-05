Analyse: Det ser ud til, at der sker noget med boligmarkedet - og det kan ramme de unge

En næsten enig økonomisk sagkundskab lægger nu et massivt pres på politikerne for at gribe ind over for de voldsomt stigende boligpriser. Senest er det nationalbankdirektør Per Callesen, som med udgangspunkt i prisstigninger på huse på 14,3 procent og 24,4 procent på sommerhuse de sidste 12 måneder konkret nævner muligheder. Det kan være en begrænset adgang til afdragsfrie lån, en fjernelse af rentefradraget eller en reform af boligbeskatningen.

I sidste uge var det økonomerne i Den Internationale Valutafond, der løftede pegefingeren i deres årlige karaktergivning til dansk økonomi, men det samme har andre europæiske organisationer og en lang stribe danske økonomer. Tirsdag efterlyste topchefen i pensionsgiganten PFA, Allan Pollack, en beskatning af gevinsten ved salg af fast ejendom. Synspunktet fik overraskende støtte fra Konservative og Enhedslisten med hver deres motiver og betingelser.

Det lyder, som om der nu kan ske noget, som for alvor dæmmer op for det hæsblæsende tempo i prisstigningerne de senere år efter mange forgæves forsøg. Men boligpolitikken er en politisk hvepserede. Der blev med nød og næppe skabt enighed om en ny boligbeskatning, som skal regulere den løbende beskatning, så den stiger og falder med huspriserne og derfor i teorien dæmper store udsving i priserne begge veje. Det er de fleste eksperters favorit, og reformen skulle have været på plads i år, men den er forsinket til 2024, fordi der er koks i it-systemerne. Derfor er der nu en livlig debat om, hvad der kan gøres i mellemtiden.