Bundlinjen: Elon Musk fører kniven med bitcoin

Han kalder sig teknokonge. I sidste uge levede Teslas stifter og topchef, Elon Musk, op til sin selvudnævnelse på markederne for digitale valutaer, først og fremmest bitcoin. Da han stemplede en af dem som »a hustle«, et lyssky forsøg på at forføre, faldt prisen med 30 procent. Da han senere tweetede, at han alligevel støttede kryptovalutaerne i kampen mod de penge, der udstedes af centralbankerne, så genvandt bitcoin sin styrke for en stund.

Fredag var kursen på bitcoin næsten halveret på lidt over en måned fra toppen på 64.000 dollars. Faldet fortsatte hen over pinsen, hvor der blev handlet bitcoin, og selv om bitcoin tidligere har overlevet stormvejr på de finansielle markeder i fin stil, så tyder meget på, at det er en bitcoin-boble, som er i færd med at briste.

Denne gang er det ikke kun spekulanter, der er i spil. Myndighederne i Kina og USA vil regulere brugen af bitcoin, og der kan komme krav om, at den enorme klimaregning ved produktion af bitcoin skal betales eller nedbringes.

Kursen på bitcoin steg, da Tesla i februar meddelte, at den digitale valuta kunne anvendes til at købe selskabets biler. Det blev opfattet som en legitimering af bitcoin som betalingsmiddel og et håndslag fra Elon Musk, en af USA’s rigeste og mest indflydelsesrige topledere. Derfor var skuffelsen blandt bitcoins tilhængere også stor, da Elon Musk i sidste uge meddelte, at Tesla ikke længere ville tage mod bitcoin som betaling for bilerne. Med en begrundelse, som varsler store problemer for alle private digitale valutaer.