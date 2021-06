Boligmarkedet er rødglødende. Nu har vismændene set på fremtidsscenarierne

Begrænser man adgangen til afdragsfrihed – for eksempel for dem, der er hårdt belånt – vil flere købere skulle afdrage på både et dyrt banklån og et realkreditlån på samme tid. Det går ud over rådighedsbeløbet, og dermed kan folk ikke låne så stort et beløb, som de ellers havde tænkt sig.

Og hvis køberne ikke kan låne så meget, får det før eller siden effekt på boligpriserne.

Samtidig betyder ’tvungne afdrag’, at man sparer op i boligen og dermed ikke så nemt risikerer at skylde mere, end boligen er værd, hvis priserne falder kraftigt.