Her går det godt: Børsnoterede virksomheder udbetaler 38 milliarder kroner til aktionærerne

De danske børsnoterede virksomheder har – hvis man ser bort fra bankerne – udbetalt rekordhøje udbytter trods coronakrisen. I de første fire måneder er der udbetalt 38 milliarder kroner til aktionærerne, hvilket ikke er set højere tidligere. Det viser en opgørelse fra Nationalbanken.

Virksomheder som Novo Nordisk, Mærsk og Ørsted har øget deres udbytte. Mærsk har endda mere end fordoblet udbetalingen. Pengene er udbetalt i marts og april, og det er typisk sket på baggrund af overskuddet fra sidste år.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv påpeger cheføkonom Tore Stramer, at de største virksomheder er kommet ud af 2020 på fornuftig vis.

»De store børsnoterede virksomheder har været i stand til at øge indtjeningen ganske fornuftigt på et tidspunkt, hvor coronakrisen ellers har raset. Det er overordentlig flot og vidner om, at de store danske virksomheder har tacklet coronakrisen både hurtigt og effektivt«, siger han i en kommentar.

Banker holder igen

Bankerne har til gengæld holdt igen med at udbetale udbytter i år. Der er udbetalt udbytter på 2,5 milliarder kroner, hvilket skal ses i sammenligning med betalinger på 6,7-11,5 milliarder kroner i 2015-2019. Det ligger i tråd med en melding fra Finanstilsynet, der har opfordret bankerne til at holde igen med udbytterne og gemme penge på kistebunden under coronakrisen.

Ud over at udbetale udbytter kan virksomheder også sende penge tilbage til aktionærerne gennem et aktietilbagekøbsprogram. Det er en model, hvor virksomheden køber sine egne aktier og sletter dem. På den måde bliver der færre aktier i virksomheden - og dermed er værdien af selskabet fordelt på færre hænder end tidligere. Her er der i årets første fire måneder købt aktier for 12,7 milliarder kroner. Det er på niveau med de seneste år.

ritzau