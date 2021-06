Danskerne har fået 35,7 milliarder kroner udbetalt i feriepenge. Men 20 milliarder forbliver indefrosne

Mandag var sidste frist for at få udbetalt de indefrosne feriepenge, og samlet benyttede mere end to millioner personer sig af muligheden. I alt er der blevet sendt 35,7 milliarder kroner til udbetaling ud af de 56 milliarder kroner, som maksimalt kunne udbetales, viser tal fra pensionsgiganten ATP, der står for udbetalingen af feriepenge. Dermed forbliver mere end 20 milliarder kroner indefrosne og bliver først udbetalt, når man går på pension.

Finansministeriet havde forud for udbetalingen spået, at 36 milliarder kroner ville blive udbetalt, og det har vist sig at holde stik.

De indefrosne feriepenge blev frigivet på grund coronakrisen med en forventning om, at de ville sparke gang i forbruget og hjælpe nogle af de virksomheder, som har været ramt af det seneste års nedlukninger. Sidste år blev det muligt at få udbetalt tre af ugerne, og i anden omgang var det de sidste to uger, som man kunne få udbetalt.

Hos Dansk Erhverv kalder cheføkonom Tore Stramer det positivt for økonomien i Danmark, at størstedelen af pengene er udbetalt.

»Det er en rigtig god nyhed, at danskerne har kastet sig over muligheden for at få de resterende to ugers feriepenge udbetalt. Pengene bliver udbetalt på et tidspunkt, hvor vi har påbegyndt den gradvise genåbning af samfundet, og hvor danskernes købelyst blomstrer. Dermed er der også rigtig gode muligheder for, at feriepengene i høj grad bliver omsat i øget forbrug«, siger han i en skriftlig kommentar.

Finansministeriet har skønnet, at udbetalingen af feriepenge vil sikre 5.000 arbejdspladser.

ritzau