Dansk vandselskab kommer på børsen

Mandag bliver det danske vandselskab Aquaporin børsnoteret, og allerede inden har investorer vist stor interesse for selskabets aktier.

Aquaporin, der har kontor i Lyngby nord for København, har siden 2005 arbejdet på at udvikle en særlig teknologi til vandrensning.

Selskabet har i forbindelse med et aktieudbud en uge før børsdebuten solgt samtlige nyudstedte aktier. Det svarer til aktier for omkring 500 millioner kroner, meddeler selskabet mandag i en pressemeddelelse.

»Med den tilførte kapital kan vi nu for alvor skyde vores kommercielle rejse i gang og arbejde på at sikre rent drikkevand, mindre spildevand og bedre føde- og drikkevareprodukter for de kommende generationer«, siger Peter Holme Jensen, der er administrerende direktør i Aquaporin, i meddelelsen.

Selskabet har med sit grønne fokus på vandrensning ramt direkte ned i tidsånden, mener Per Hansen, der er investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet.

Interessant aktie

»Aquaporin rimer på den nye verden. Det rimer på noget af det, vi så i 2020, hvor grøn omstilling, langsigtet tænkning og bæredygtighed var i fokus«, siger Per Hansen.

Selv om Aquaporin i sit seneste regnskab havde underskud, er aktien interessant i et mere langsigtet perspektiv, fortæller han.

»Der er stadig et godt stykke vej til, at de kan stille investorerne i udsigt, at de kan få overskud. Det er ikke usædvanligt for nye selskaber«, siger Per Hansen.

Per Hansen fra Nordnet tror især, at aktien kommer til at være interessant hos kvinder, der de seneste år har vist markant større interesse for aktiehandel.

»Vi kan se hos Nordnet, at kvinder tænker mere langsigtet, bæredygtigt og på nogle af de ting, der er oppe i tiden«, siger Per Hansen.

Han peger på, at disse kvaliteter netop gør sig gældende hos Aquaporin.

Mandag formiddag koster aktien 173 kroner, hvilket er det samme, som da børsen åbnede klokken 9.00.

ritzau