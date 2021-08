Kaos truer de internationale forsyningskæder

Står man som forbruger over for en konfirmation eller børnefødselsdag i de kommende måneder, eller vil man være sikker på, at børn og børnebørn kan få deres julegaveønsker opfyldt, så er det en god idé at få ønskesedlerne samlet ind nu og købt gaverne hurtigst muligt. Hvis de overhovedet kan skaffes.

På samme vis skal store dele af dansk erhvervsliv kæmpe endnu hårdere nu end før ferien for at få livsvigtige råvarer og komponenter hjem til at holde produktionen i gang og bagefter få de færdige varer ud til kunderne.