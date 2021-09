Dyrere benzin og el giver største hop i inflationen siden 2012

Forbrugerpriserne steg i august med det højeste siden 2012. Det oplyser Danmarks Statistik.

Forbrugerprisindekset, der måler inflationen i Danmark, steg med 1,8 procent sammenlignet med året før. Det er ikke set højere siden december 2012.

Det er især højere priser på benzin, diesel, husleje, el, gas og tobak, som trækker op.

Typisk arbejder centralbanker, der har som opgave at sikre en stabil udvikling i priserne, efter en inflation på omkring to procent om året.

Ifølge privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen fra Danske Bank skyldes de stigende elpriser blandt andet vejret i Norden.

»De højere elpriser hen over sommeren skal navnlig ses, i lyset af at det har regnet mindre end normalt i både Norge og Sverige, og det har betydning for prisen på den vandkraft, som de producerer strøm med, som sendes til Danmark«, siger hun i en skriftlig kommentar.

8300 kroner dyrere end sidste år

Når inflationen stiger, får forbrugerne mindre for de samme penge, men set fra samfundets side vil man gerne have en lille, stabil inflation i økonomien, fordi det holder gang i forbruget.

Selv om der er tale om den største inflation i ni år, er der i historisk kontekst ikke tale om et højt niveau.

Hos Arbejdernes Landsbank påpeger cheføkonom Jeppe Juul Borre, at de høje priser betyder, at en almindelig familie i gennemsnit skal bruge 8300 kroner mere end for et år siden for at købe de samme ting.

»Men det er altså, hvis man vel at mærke bruger den fulde varekurv, hvor tobak og benzin også indgår«.

»Er man ikke-ryger, og kører man ikke i bil, så er den årlige forbrugsudgift alene steget mindre«.

»Sandheden er, at en stor del af danskerne faktisk været forskånet for en pæn del af prisstigningerne indtil videre«, siger han i en skriftlig kommentar.

Til gengæld er priserne faldet på en række andre områder det seneste år. Det gælder blandt andet på at leje sommerhus, tage på charterrejse eller købe møbler og andet udstyr til hjemmet.

ritzau