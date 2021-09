Frygt for gigantisk kinesisk konkurs sender danske aktier i stort minus

De danske aktier har mandag fået en hård medfart, efter at en mulig gigantisk konkurs har skabt frygt for en finanskrise i Kina.

Selskabet Evergrande, der er Kinas næststørste ejendomsudvikler, har en enorm gæld, som det ikke kan betale af på.

Den samlede gæld er på 305 milliarder dollar - eller 1925 milliarder kroner. Det svarer groft sagt til Danmarks bruttonationalprodukt.

Den mulige konkurs gør aktieinvestorerne i hele verden nervøse, fortæller Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

Også i Danmark, hvor det ledende aktieindeks, C25, mandag lukkede med et minus på 1,59 procent.

»Nervøsiteten skyldes, at vi tidligere har undervurderet de effekter, der kan komme efter en stor konkurs«, siger han.

Han henviser til krakket i den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers i 2008, der var med til at udløse finanskrisen.

Rygterne om konkurs er rykket nærmere

Problemerne hos Evergrande er ikke nye. Men på det seneste er rygterne om en konkurs rykket nærmere, da selskabet ikke kan betale af på sin gæld i øjeblikket.

Ejendomssektoren står for omtrent en fjerdedel af Kinas økonomi. Bekymringen er blandt andet, at en konkurs kan skabe en sneboldeffekt - både i forhold til Kina og andre dele af verden.

Der er dog flere grunde til, at aktieanalysechefen ikke tror, at den mulige konkurs kommer til at kaste verden ud i en finanskrise.

Det skyldes blandt andet, at det i hans optik ligner et kinesisk fænomen.

»Vi ved også, at styret har haft lup på det i et stykke tid, så de har forhåbentlig lagt en plan for, hvordan Evergrande kan afvikles«.

»Og så er vi også i en situation, hvor bankerne overalt i verden er bedre polstrede og mere opmærksomme på risici end op til finanskrisen«, vurderer Jacob Pedersen.

Selskaber med internationalt fokus fik de største tæsk

En konkurs kan dog potentielt afspore den økonomiske fremgang:

»Hvis det er sådan, at det her sender den kinesiske økonomi i koma, så er vi et sted, hvor indtjeningsvæksten rigtig mange steder vil blive sat alvorligt tilbage«.

»Det er også det, vi ser på det danske aktiemarked onsdag. Det er de selskaber, der er afhængige af vækst i verdensøkonomien, som får de største smæk«, siger aktieanalysechefen.

Aktierne i A.P. Møller-Mærsk, der lever af at transportere varer, var onsdag blandt dem, der faldt mest i C25-indekset.

ritzau