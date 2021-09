Leif Beck Fallesen: Vi flyver gerne i fritiden, men ikke på jobbet

Nu skruer flyselskaberne op for udbuddet af flysæder. Det gælder især lavprisselskaberne. Det er en god nyhed for alle, der vil flyve på ferie eller weekendture til vinter, for det betyder kamp om kunderne og fortsat pres på priserne. Det er en dårlig nyhed for SAS og andre etablerede luftfartsselskaber, som normalt henter en betydelig del af deres omsætning fra forretningsrejsende. De tøver nemlig med at rejse lige så meget som før coronakrisen.

Den ny topchef i Norwegian, Geir Karlsen, kalder fritidsrejser for den nye normal. For mindre et år siden var coronakrisen tæt på at lukke selskabet, men nu er det ved at genskabe en base i København med syv fly. Topchefen vil også have flere indenrigsruter i Danmark, hvor der i dag kun flyves mellem København og Aalborg.