Danskernes skattebetalinger sætter rekord i coronaår

Danskernes skattebetalinger satte rekord sidste år. I gennemsnit betalte hver person 93.183 kroner i skat i 2020, hvilket dækker over skat på arbejde, aktier og ejendomme. Det er 5,1 procent højere end 2019, viser tal fra Danmarks Statistik.

Fremgangen skyldes blandt andet udbetalingen af de indefrosne feriepenge, som gav en ekstraordinær skattebetaling.

»Derudover bidrog lønkompensationsordningerne til at understøtte arbejdsmarkedet og dermed holde både indkomster og skatteprovenu oppe under covid-19«, skriver Danmarks Statistik.

Når man ser på fordelingen geografisk, blev der betalt mest i skat i kommuner som Gentofte, Rudersdal og Hørsholm i Nordsjælland, hvor hver person i gennemsnit betalte over 150.000 kroner i skat. I den vestlige del af landet var kommuner som Skanderborg, Middelfart, Silkeborg og Ikast-Brande i front.

Hos Dansk Erhverv påpeger cheføkonom Tore Stramer, at tallene understreger, at de fleste danskere har fået bedre økonomi trods coronakrisen.

»Den store fremgang i danskerens skattepligtige indkomst vidner om, at de fleste danskere har oplevet en pæn fremgang i privatøkonomien under coronakrisen. Rækken af kompensationspakker har simpelthen holdt hånden under mange danskeres privatøkonomi. Det er en stor succes, da danskerens sunde privatøkonomi har sikret, at dansk økonomi er kommet flyvende ud af coronakrisen«, siger han i en kommentar.

