Danske aktier får det hårdeste hug siden maj

De danske aktier var i stiv modvind tirsdag, hvor det toneangivende C25-indeks tog det største fald i flere måneder.

Indekset faldt 2,5 procent. Det er det største kursfald siden starten af maj og blandt årets største kursfald på en dag.

Det er tredje dag i træk med fald på over 1,5 procent til aktierne i C25, der er en slags vejrhane for det danske aktiemarked.

Modvinden kommer ifølge aktieanalysechef Jacob Pedersen, Sydbank, efter en lang periode med særdeles god stemning.

»Det, vi ser nu, er, at nogle af alle usikkerhedsmomenterne kommer op til overfladen«, forklarer han.

Frygt for stort kollaps i Kina

Han peger blandt andet på situationen i Kina, hvor ejendomsgiganten Evergrande har balanceret på kanten af en konkurs.

Det har skabt frygt om for kollaps, der kan sprede ringe i vandet til det kinesiske ejendomsmarked, landets økonomi og resten af verden.

Derudover er renterne også begyndt at stige i USA, hvilket særligt går ud over den dyreste del af aktiemarkedet. Og her er de danske aktier.

Jacob Pedersen forventer, at nervøsiteten på aktiemarkedet vil fortsætte den kommende tid.

»Alene situationen med Evergrande i Kina, som investorerne har umuligt ved at vurdere de mulige konsekvenser af, vil være med til at lægge låg på den euforiske stemning«, siger han.

Det største fald hos danske aktier skete sidste år

Aktieanalysechefen forventer dog, at de store dansker selskaber vil fremvise stærke tal, når de præsenterer regnskaber i oktober.

»For en periode vil det være med til at flytte fokus væk fra al det udenom«, lyder det fra Jacob Pedersen.

Selvom tirsdagens fald er det største i en rum tid, er det ikke tæt på at være det største på en dag for C25, der blev skabt sidst i 2016.

Det største fald på en dag var 12. marts 2020, hvor indekset dykkede otte procent. Det var på niveau med det, der blev set under finanskrisen.

Faldet kom dagen efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede store dele af Danmark ned for at bremse coronasmitten.

