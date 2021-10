Nobelprisvindere i økonomi »har givet os nyt et indblik i arbejdsmarkedet«

Nobelprisen i økonomi er mandag blevet tildelt tre forskere, der blandt andet har studeret arbejdsmarkedets mekanismer og analyseret de eksperimenter, der finder sted ude i virkeligheden.

Det oplyser det svenske videnskabsakademi, Kungliga Vetenskabsakedemien.

Den prestigefulde pris deles halvt mellem David Card samt duoen Joshua Angrist og Guido Imbens. De er født i henholdsvis Canada, USA og Holland, men er alle tilknyttet amerikanske universiteter.

Card får prisen ’for sit empiriske bidrag til arbejdsmarkedsøkonomi’.

Duoen med Angrist og Imbens hyldes ’for deres metodiske bidrag til at analysere årsagssammenhænge’.

»Dette års prismodtagere har givet os nyt et indblik i arbejdsmarkedet og vist os, hvilke konklusioner der kan drages om årsag og virkning fra eksperimenter i virkeligheden«, skriver akademiet i sin forklaring.

»Deres tilgang har spredt sig til andre området og har revolutioneret empiriske undersøgelser«, lyder det.

Akademiet forklarer blandt andet, at det generelt har været svært at drage konklusioner ud fra eksperimenter ude i virkeligheden.

Eksempelvis kan det være svært at konkludere, hvad det betyder, hvis den obligatoriske skoletid udvides med et år for en skoleklasse. Nogle ville måske alligevel have taget et år ekstra i skolen og dermed ikke mærke en reel effekt. Andre vil omvendt måske få gavn af det, forklarer akademiet.

»Joshua Angrist og Guido Imbens har løst dette metodiske problem og demonstreret, hvordan man kan drage præcise konklusioner om årsag og virkning gennem eksperimenter i virkeligheden«, lyder det.

Nobelprisen i økonomi er ikke en af de oprindelige nobelpriser.

Nobelprisen er blevet givet i kategorierne fysiologi/medicin, fysik, kemi, litteratur og fred siden 1901. I 1968 indstiftede Sveriges Riksbank prisen i økonomi for at ære Alfred Nobels minde. Første uddeling af den var i 1969.

Ritzau