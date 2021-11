Han gør det igen: Dansk iværksætter sælger firma for svimlende beløb

Den danske iværksætter René Rechtman stiftede for tre år siden selskabet Moonbug Entertainment, der er på markedet for videoindhold til børn.

Torsdag blev virksomheden solgt til to tidligere Disney-direktører og kapitalfonden Blackstone, der er ved at opbygge en stor mediekoncern.

Prisen er tre milliarder dollar - eller 19 milliarder kroner. Det fortæller René Rechtman til erhvervsmediet Finans.

»Det er gået så stærkt. Vi er gået fra at være en baby til at være voksen - uden at være teenager først. Nu er vi tre milliarder dollar værd og er de største inden for børneunderholdning, siger René Rechtman til Finans.

Han fortæller til Børsen, at han personligt kommer til at tjene mange penge på salget.

»Jeg udtaler mig ikke om, hvor meget jeg tjener, men de køber 100 procent af virksomheden, og det er mig, der har startet den. Så en hel masse, siger René Rechtman til Børsen.

Ifølge Børsen er der tale om det største salg af en nystartet virksomhed i danmarkshistorien.

Har gjort det før

Moonbug har blandt andet speciale i at opkøbe populære YouTube-kanaler med børneindhold, som bliver solgt videre til platforme som Netflix, Amazon Prime Video og kinesiske Tencent. Desuden har koncernen udviklet en række serier selv.

Den mest kendte titel er ’Cocomelon’, der er blandt de mest populære med over tre milliarder visninger om måneden på YouTube.

Andre kendte titler er ’Little Baby Bum’ og Blippi’. Samlet er der ifølge Finans 29 shows i alt.

Rene Rechtman har tidligere haft succes med at bygge virksomheder op fra bunden i mediebranchen og sælge dem.

René Rechtman var inden Moonbug i spidsen for virksomheden Maker Studios, som i 2014 blev solgt til Disney for omkring fem milliarder kroner.

Ifølge en pressemeddelelse bliver René Rechtman aktionær i den nye mediekoncern, der har købt Moonbug.

Her skal han blandt andet arbejde med skuespilleren Reese Witherspoon, hvis mediefirma Hello Sunshine blev opkøbt i august.

ritzau