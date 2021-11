Tesla stiger i værdi efter Musks aktiesalg for milliarder

Den amerikanske elbilgigant Tesla er vokset i værdi, efter at selskabets stifter, Elon Musk, har solgt ud af sine aktier. Det står klart, efter at børsen torsdag morgen er åbnet i Frankfurt. Det er i den vesttyske finansby, at Tesla er børsnoteret i Europa.

Elon Musk, der er en af verdens rigeste mænd, har natten til torsdag dansk tid solgt for omkring fem milliarder dollar af sine aktier. Det er sket, efter at han på Twitter spurgte sine følgere, hvorvidt det var en god idé at sælge ti procent af sine aktier i elbilgiganten. Det mente næsten 58 procent af de cirka 3,5 millioner, der stemte.

Musks aktiesalg natten til torsdag er hans første siden 2016. Det svarer dog ikke helt til de ti procent, som han lagde op til på Twitter.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters svarer det til omkring tre procent.

Torsdag morgen klokken lidt over ni er Tesla-aktien steget med 4,34 procent til en værdi på 1067,95 dollar – 6861 kroner – per aktie.

Musk oprettede afstemningen om et muligt aktiesalg som en reaktion på et forslag fra Demokraterne i USA’s Senat om en særlig milliardærskat.

I forbindelse med afstemningen skrev Musk på Twitter:

»Der er på det seneste blevet snakket meget om, at urealiserede kursgevinster handler om at undgå at betale skat, så jeg foreslår at sælge ti procent af mine Tesla-aktier. Støtter du det?«.

Aktiesalg er ifølge Musk den eneste måde, hvorpå han kan betale skat.

»Husk på, at jeg ikke modtager nogen løn eller bonus fra nogen steder. Jeg har kun aktier, så jeg kan kun betale skat ved at sælge aktier«, skrev Musk.

Elbilgiganten Tesla er verdens mest værdifulde bilfabrikant med en anslået markedsværdi på over en billion dollar.

Ifølge erhvervsmediet Forbes har Elon Musk en formue på 281 milliarder dollar. Det gør ham til verdens rigeste person med langt ned til nummer to, Amazon-stifteren Jeff Bezos, der er god for 201 milliard dollar.

ritzau