Leif Beck Fallesen: Populær ordning er et selvmål for erhvervslivet

Forsvaret af boligjobordningen har fyldt rigtig meget i erhvervslivets organisationers reaktion på næste års finanslov. Det er egentlig overraskende og et politisk selvmål. Virksomhedernes organisationer har nemlig på linje med mange økonomer efterlyst en stramning af finanspolitikken, som skulle gøre noget for at løse, hvad de mener er det største aktuelle problem i dansk økonomi. At der er akut mangel på arbejdskraft.

Bortfaldet af ordningen ligner umiddelbart en beslutning, som kommer erhvervslivets ønsker i møde. Afskaffelsen er en finanspolitisk stramning, og den vil alt andet lige mindske efterspørgslen efter arbejdskraft i byggeriet, når og hvis der kommer færre ordrer, men begge dele så beskedent, at det ikke gør nogen forskel i det større billede.