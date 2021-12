Sverige og Finland siger fra: Vi har ikke blåstemplet negative renter i Danmark

Hvordan kan Finanstilsynet i et lille EU-land som Danmark tillade landets banker at forlange rentebetaling for de penge, som almindelige kunder har stående på deres konti – uden at tjekke lovgrundlaget i EU?

Det er kernen i den kritik, der er rettet mod Finanstilsynet, efter at den danske Forbrugerombudsmand har sået tvivl om, hvorvidt det overhovedet er lovligt for danske banker at opkræve minusrenter på basale betalingskonti.