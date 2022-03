2022 er startet med få konkurser: Vendepunkt kan være på vej

Automatisk oplæsning

2022 er kommet godt fra start, når man ser på antallet af danske konkurser.

I februar har der været 162 konkurser blandt aktive virksomheder, viser tal fra Danmarks Statistik.

Selv om det er ti flere end i januar, så er antallet for de to måneder lavere end de 181, som var det gennemsnitlige antal konkurser hver måned sidste år.

Aktive virksomheder dækker over virksomheder med en omsætning på mere end en million kroner eller ansatte. Det inkluderer dermed ikke firmaer, hvor der ikke er ansatte udover ejeren selv - også kendt som enkeltmandsfirmaer.

I Arbejdernes Landsbank kalder økonom Lisette Rosenbeck Christensen tallet for februar utrolig lavt. Det gør hun med tanke på, at landet lige er kommet gennem en coronakrise med flere smittebølger, der flere gange har gjort ondt på dele af dansk erhvervsliv.

»Forklaringen skal findes i den hurtige og massive udrulning af hjælpepakker, coronakrisens korte karakter, og endelig at dansk økonomi i bund og grund er stærk og sendte coronakrisen i balance«, siger hun.

Den gode start på året kommer dog ikke til at vare ved, spår økonomen. Hun regner således med, at der i år vil komme et stigende antal konkurser.

Det begrunder hun med ophøret af hjælpepakkerne, og at virksomhederne skal betale tilbage for de coronalån, de har optaget under krisen.

Virksomhederne har kunnet udskyde tilbagebetalingen af disse lån. Derfor er der flere, som har en regning liggende foran sig.

