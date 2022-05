»Det er en bombe«: Løkke afviste at redde flekslånerne, men aftalte i skjul at hjælpe dem

I 2008 afviste daværende finansminister Lars Løkke Rasmussen at hjælpe de mest risikovillige boligejere. Samtidig lavede han en fortrolig aftale med ATP, der indeholdt et afsnit om at hjælpe boligejerne. I 13 år blev aftalen holdt hemmelig.