Inflationen er meget mindre, end du tror

En nyhed om, at æg snart vil koste 6-7 kroner stykket, går sin sejrsgang i den offentlige debat – selv om intet tyder på, at den holder stik. I det hele taget har de fleste en opfattelse af, at priserne stiger meget mere, end de reelt gør. Det er et problem for alle.