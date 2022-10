For godt et halvt år siden var dansk økonomi i himlen – hvordan havnede vi i det her helvede?

Ved årets start kom Danmark ud af coronakrisen som økonomiske verdensmestre, og økonomer afviste, at inflation kunne blive et problem. Nu er inflationen den højeste i 40 år og forbrugertilliden den laveste nogensinde. Her er historien, hvordan det kunne gå så galt så hurtigt.