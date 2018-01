81 kommuner havde fremgang i hussalget sidste år

Man kunne stille spørgsmålet lige så enkelt, som det blev gjort i New York Times 3. januar i år af forfatteren Lindy West: Sexisme er noget, mænd fandt på at udøve – så hvorfor skal det så egentlig være kvindernes opgave at afskaffe den?

Den polemiske brod skygger ikke for budskabet i hendes artikel: At mænds reaktion på #MeToo, som hun skriver, generelt har været som en klodset far i en vaskemiddelreklame: Velmenende, men kludret.

Udsagnet passer forbløffende godt på Arbejdstilsynet, som 9. januar meldte ud, at det – ifølge en artikel på dr.dk – stadig ikke kunne registrere »nogen arbejdsmiljømæssige problemer« på filmselskabet Zentropa i kølvandet på Aalbæk-skandalen, og at selskabet fremover blot ville blive »vejledt om forebyggelse af seksuel chikane«.

Både chikaneeksperten Anette Borchorst fra Aalborg Universitet og Institut for Menneskerettigheder reagerede ved at hævde, at Arbejdstilsynet ved ikke at bruge Ligebehandlingslovens definition af sexisme ganske enkelt ikke er rustet godt nok til den slags sager.