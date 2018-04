Se, hvor det falder mest i København: Salget af ejerlejligheder styrtdykker I fremtiden kan boligsælgerne forvente længere salgstider og faldende boligpriser, forudser Boligsiden.dk.

Se faldet i salget i København Listen nedenfor viser udviklingen i salget af ejerlejligheder fra marts 2017 til 2018 i de forskellige områder i Københavns Kommune: Brønshøj-Husum: -Minus 45 procent Vanløse: Minus 15 procent Valby: Minus 27 procent Vesterbro-Kongens Enghave: Minus 39 procent Amager Vest: Minus 25 procent Amager Øst: Minus 34 procent Indre By: Minus 36 procent Østerbro: Minus 19 procent Nørrebro: Minus 7 procent Bispebjerg: Minus 9 procent Frederiksberg Kommune: Minus 4 procent Klik her for at se Boligsiden.dk's kort Kilde: Boligsiden.dk og Københavns Kommune Vis mere

De seneste år er det danske boligmarked buldret frem.

Boligpriserne er steget, samtidig med at salget af boliger er eksploderet. Men nu ser udviklingen ud til at vende.

Det samlede boligsalg er faldet med ti procent, viser en sammenligning af salgstallene fra marts sidste år og samme måned i år.

Det viser en opgørelse fra Boligsiden.dk.

Opgørelsen inkluderer fritidsboliger, villaer, rækkehuse og projektlejligheder, men især ved salget af ejerlejligheder er der sket et usædvanligt stort dyk. Her ses et fald på 19,2 procent fra marts sidste år til marts i år.

»Det er en ret kraftig bevægelse, vi ser. Og at det sker lige nu er måske også en smule overraskende, fordi vi jo netop har været vant til, at boligpriserne og handelsaktiviteten på især ejerlejligheder kun er gået op«, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit.

Politikerne har strammet lånereglerne

De høje priser på især ejerlejligheder i København og Aarhus har nået et niveau, mange købere ikke kan være med på, vurderer Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Fra politisk side har der længe været et ønske om at forhindre udviklingen af en prisboble. Det har blandt andet resulteret i strammere låneregler.

Og indgrebet har virket, fortæller Birgit Daetz:

»Kort og godt betyder det, at det er blevet sværere at optage afdragsfrie lån, hvis du ikke i forvejen har en stærk økonomi, og det sætter helt naturligt en begrænsning for at købe dyrt for rigtig mange mennesker«.

»I fremtiden kan boligsælgerne forvente længere salgstider og faldende boligpriser«.

Går man med tanker om at investere i en ny bolig, er det derfor en god idé at tænke langsigtet, lyder det fra Mira Lie Nielsen:

»Et godt råd er at overveje at gå lidt på kompromis med beliggenheden, hvis det i stedet betyder, at der senere hen kan flytte en kæreste ind eller måske komme et barn til«.

ritzau