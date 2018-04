Trods bedre indeklima og lavere energiregning: Forbrugerne fravælger bæredygtigt byggeri Byggefirmaer er klar til at satse bæredygtigt, når danskerne bygger nyt eller bygger om. Men forbrugerne efterspørger ikke de bæredygtige løsninger.

Vi ved, det er det bedste. For miljøet, for fremtiden, og ikke mindst for samvittigheden.

Men vi er ikke særlig gode til at vælge den bæredygtige løsning, når vi skal have bygget nyt eller foretaget renovationer.

Det konkluderer Dansk Byggeri i en ny undersøgelse blandt organisationens medlemmer. Ifølge undersøgelsen oplever halvdelen af deres medlemmer, at deres kunder aldrig efterspørger bæredygtigt byggeri, mens kun fem procent fortæller, at næsten alle deres kunder efterspørger det.

Og det er selv om, at 60 procent af medlemmerne i Dansk Byggeri ønsker at bygge mere bæredygtigt. Og selv om nye bygherrer kunne få et hus med lavere energiforbrug og bedre indeklima ved at vælge de bæredygtige løsninger.

Manglende oplysning

»Jeg blev en lille smule overrasket over, at tallet var så lille. Hvis man følger med i, hvor mange konferencer og brancheskriverier der er om bæredygtighed, og hvilke virksomheder der promoverer sig selv på bæredygtighed, skulle man tro, at tallet var større«, siger Thomas Uhd, branchedirektør i Dansk Byggeri.

Den manglende incitament hos forbrugerne skyldes ifølge Thomas Uhd flere ting. Blandt andet er mange forbrugere i tvivl om, hvad bæredygtigt byggeri egentlig er:

»Der er et oplysningsbehov omkring det her, hvor dem, der har løsninger på lager, skal være bedre til at fortælle om det, og vi skal kommunikere på en simplere måde, hvad bæredygtighed er for en størrelse og hvilken fordel, der kan være ved det«.

Den holdning bakkes op af Henrik Staun, direktør i byggefirmaet Lund & Staun.

»Jeg tror, den manglende interesse skyldes en anelse uvidenhed. Manglende fokus fra regeringens side og manglende fokus fra byggeriets egne rækker. Vi skal huske at gøre opmærksomme på, at vi kan bygge bæredygtigt. Det er tragisk, men vi må gribe i egen barm, vi har ikke været gode nok til at sælge varen«, siger Henrik Staun.

Jeg tror, det er ligesom med de økologiske gulerødder for 20 år siden. Man talte hele tiden om økologi, men når naboerne ikke kiggede, gik man ned i Netto og købte de konventionelle gulerødder Henrik Staun, direktør i byggefirmaet Lund & Staun

Bred betegnelse

Bæredygtigt byggeri er også et bredt begreb. Det kan indebære materialer, som skader miljøet så lidt som muligt at producere, og som holder i mange år uden at kræve meget vedligeholdelse. Derudover skal bæredygtigt byggeri skabe et bedre indeklima.

Den brede betegnelse har skabt en uklarhed blandt forbrugerne, og det er blandt andet derfor, vi ikke vælger den bæredygtige løsning, mener ekspert i byggeteknik og energi hos Bolius, Tue Patursson.

»Det er ret komplekst at finde ud af, hvad der er den rigtige betegnelse for bæredygtigt byggeri. Er det lang levetid? Hvad nu hvis man bruger materialer med lang levetid, men som til gengæld ikke er gode for miljøet at producere?«, spørger han. Han mener, at bæredygtigt byggeri ikke er en god nok forretning endnu: