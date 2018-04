Trods mulighed for store gevinster: Grøndalsvænge forbliver en andelsboligforening Beboerne i Andelsforeningen Grøndalsvænge nedstemte tirsdag aften et forslag om at omdanne sig til en ejerforening.

Flere måneders optakt nåede i aftes til hvad der ligner en konklusion.

Beboerne i Andelsboligforeningen Grøndalsvænge nedstemte tirsdag aften på en generalforsamling forslaget om en omdannelse til en grundejerforening.

Politiken erfarer, at 129 beboere stemte for omdannelsen, mens 203 stemte imod. Dermed opnåede forslaget ikke det nødvendige to tredjedels flertal for at kunne gå videre med processen.

Spørgsmålet om omdannelse fra andel til ejer findes i andelsforeninger rundt omkring i hele landet. I øjeblikket er der strenge krav for, hvornår en andelsforening må omdanne sig til en ejerforening, men regeringen besluttede i marts at gå videre med et forslag, der giver 13.300 andelsboligejere muligheden for at omdanne deres boliger til ejerboliger. Det vil forgylde ejeren ved et videresalg, da værdien stiger markant.

Fordele og ulemper

Er en omdannelse til en grundejerforening en naturlig udvikling på et liberaliseret boligmarked, eller forlader man en idealistisk tankegang, der har fungeret som en billig vej ind på et ellers utilgængeligt marked? Debatten har rumsteret i foreningen op til tirsdagens generalforsamling.

En arbejdsgruppe blandt beboerne udarbejdede sidste år en rapport, der belyser fordele og ulemper ved en eventuel omdannelse. En omdannelse ville blandt andet betyde, at boligernes værdi ville stige med op til to millioner kroner.

Rapporten har mødt kritik fra en gruppe beboere, der kalder den for et partsindlæg, der primært fokuserer på de positive aspekter ved en omdannelse. Gruppen har suppleret med yderligere tillæg, så beboerne i Grøndalsvænge har fået en masse information ind gennem brevsprækken, inden de tirsdag skulle tage stilling.

Ikke første afstemning

Det er ikke første gang, at beboerne har stemt om en eventuel omdannelse til en grundejerforening. Allerede i 2011 blev forslaget taget op til den årlige generalforsamling. Dengang stemte 184 beboere for mens 168 stemte for.

I 2015 vakte Andelsboligforeningen Grøndalsvænge opsigt, da de vandt en sag mod Københavns Kommune, der handlede om en 100 år gammel servitut. Sejren betød, at grundene i Grøndalsvænge godt måtte stige i værdi, og at beboerne kunne tjene penge ved et eventuelt videresalg. Dermed steg den samlede værdi af de 389 grunde med knap 400 millioner kroner.