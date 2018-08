Boligejere får fri proces til at føre sager mod deres realkreditselskab

Boligejere får fri proces til at føre sager mod deres realkreditinstitutter hele vejen til Højesteret.

Det oplyser advokat Christian Dahlager.

Boligejerne er utilfredse med markante forhøjelse af deres bidragssatser. De tre sager var anlagt af i alt fire boligejere mod henholdsvis BRF Kredit og Totalkredit, der er ejet af Nykredit.

I Østre Landsret fik realkreditinstitutterne medhold i, at de var i deres gode ret til at hæve gebyrerne for kundernes boliglån.

Opdateres

Ritzau