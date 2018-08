Husejere får fri proces mod deres realkreditselskab samme uge, som bidragssats får endnu et hop Nyt hop i bidragssatser hos BRF Kredit koster typisk boligejer mere end 6.000 kr. om året.

Tre sager om boligejere, der har fået forhøjet af bidragssatser, er på i Højesteret. De tre boligejere får fri proces til at føre sager mod deres realkreditinstitutter i Højesteret.

»Det var afgørende at få fri proces, så jeg anker sagerne i næste uge«, siger advokat Christian Dahlager, der repræsenterer de tre boligejere.

Tidligere i august blev realkreditinstitutterne frikendt af Østre Landsret, som slog fast, at det var i orden at hæve bidragssatserne.

De tre boligejere havde alle fået forhøjet bidragssatserne på deres realkreditlån markant. Bidragssatserne er et gebyr, som betales oveni renterne på realkreditlånene. I takt med at renterne er faldet det seneste årti, så har realkreditinstitutterne hævet deres bidragssatser.

Hævede bidragssatser i denne uge

Sagerne er anlagt mod henholdsvis BRF Kredit, der er ejet af Jyske Bank, og Totalkredit, der er ejet af Nykredit. Og de bliver ifølge Christian Dahlager endnu mere aktuelle efter, at bidragssatserne i BRF Kredit blev hævet igen i denne her uge.

»I retten bedyrede realkreditinstitutternes repræsentanter ellers, at der ikke var planer om at hæve bidragssatserne«, siger Christian Dahlager.

Prishoppet i denne uge kommer til at koste en ganske almindelig boligejer med lån for tre millioner kroner uden afdrag mere end 6.000 kroner om året. Stigningerne kommer i forbindelse med, at Jyske Bank samler sine egne boliglån og BRF Kredits lån i Jyske Realkredit.

»Priserne var ikke 100 procent ens, så vi skulle finde en modus vivendi. Det har vi gjort«, sagde administrerende direktør Anders Dam fra Jyske Bank til dagbladet Børsen forleden. Direktør henviste i øvrigt til usikkerheden om et nyt ejendomsskattesystem og usikkerhed om renten, som forklaring på at bidragssatserne blev hævet.