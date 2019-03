Priser på ejerlejligheder tager største dyk i syv år Slutningen af 2018 bød på prisfald på ejerlejligheder. Antallet af handler faldt sammenlignet med året før.

Priserne på ejerlejligheder led det største prisfald i syv år i december.

De gennemsnitlige priser dykkede med tre procent sammenlignet med november, og det er ikke set større siden slutningen af 2011. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Signe Roed-Frederiksen, siger i en skriftlig kommentar, at priserne plejer at falde ud i årets sidste måneder, men »prisfaldet i december måned er dog langt større end vi har set tidligere og indikerer, at der er mere end bare det sædvanlige sæsonmønster på spil. Antallet af handler med ejerlejligheder tog også et dyk i december og har været for nedadgående igennem 2018«.

Hun mener, at der er flere årsager til, at ejerlejlighedsmarkedet oplever modvind i øjeblikket:

»De senere års voldsomme prisstigninger har sendt ejerlejlighedspriserne op på et niveau, hvor de færreste kan være med. Desuden kan flere boligkøbere have fået øjnene op for den nye boligbeskatning, der vil betyde højere boligskatter for nye købere af lejligheder efter 2021 og lægge et nedadgående pres på priserne. Derudover kommer der rigtig mange nybyggede lejligehder på markedet i landets største byer i øjeblikket og det mindsker det mismatch, der har været mellem udbud og efterspørgsel de senere år«.

Ser man på udviklingen over et år, er priserne på ejerlejligheder dog steget 1,6 procent. Det er den laveste stigning på et år siden juni 2012.

Husejer har oplevet prisstigninger

For huse har udviklingen været mere positiv set med boligejernes øjne, da priserne over det seneste år er vokset med 4,2 procent.

Det er dog ejerne af lejligheder, der gennem de seneste mange år har kunnet se værdien af deres boliger vokse mest.

I gennemsnit er priserne på ejerlejligheder steget med 22,5 procent siden 2006, hvilket er omtrent tre gange så meget, som husene er steget i pris.

