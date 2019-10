Se, hvor det skyder mest i vejret: Salget af villaer og rækkehuse boomer

Der er godt gang i salget af villaer og rækkehuse i det meste af landet. Faktisk så godt, at der i årets første tre kvartaler er solgt huse for 91,6 milliarder kroner, hvilket ikke er set højere i dette årti. Det viser nye handelstal fra Boligsiden.

Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, siger, at der i det seneste år er sket en stigning i købssummen på syv procent. Det svarer til, at der er købt huse for knap seks millarder kroner mere end i samme periode i 2018.

»Sammenligner vi med samme periode i 2015, hvor det store rentefald satte ind, er der tale om en stigning på hele 32 procent«, siger hun.

69 af landets 96 kommuner har det seneste år oplevet en stigning i den samlede købssum. Der er handlet for højere beløb i så forskellige egne af landet som Ærø, Hedensted, Halsnæs og Helsingør kommuner, som alle har oplevet en stigning i købssum på over 30 procent det seneste år.

Anderledes ser det dog ud i blandt andet Allerød, Billund, Albertslund og Favrskov, hvor den samlede købssum er faldet set i forhold til 2018.

FAKTA Største stigninger i købssum Disse kommuner har oplevede den størstre procentmæssige stigning i den samlede købssum for villaer og rækkehuse i årets første tre kvartaler, når der sammenlignes med 2018. Ærø: 67 % Hedensted: 35 % Halsnæs: 30 % Helsingør: 30 % Morsø: 30 % Samsø: 28 % Struer: 28 % Kalundborg: 25 % Nyborg: 24 % Stevns: 21 % Kilde: Boligsiden Vis mere

FAKTA Største fald i købssum Disse kommuner har oplevede de største procentmæssige fald i den samlede købssum for villaer og rækkehuse i årets første tre kvartaler, når der sammenlignes med 2018. Allerød: -16 % Billund: -10 % Albertslund: -9 % Favrskov: -9 % Fanø: -9 % Sønderborg: -9 % København: -8 % Dragør: -7 % Mariagerfjord: -7 % Kerteminde: -6 % Kilde: Boligsiden Vis mere

Du kan se de samlede tal for alle landets kommuner hos Boligsiden.

Ifølge cheføkonom i Real Kredit Danmark Christian Hillingsøe Heining er talene ikke i sig selv overraskende.

»Dagens tal understreger først og fremmest, at kombinationen af et fortsat opsving i dansk økonomi og et pænt rentefald gennem året har understøttet appetitten på køb af bolig. Det er derfor heller ikke overraskende, at boligpriserne stadigvæk stiger i et behersket tempo på tværs af landet«, siger han.

Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, mener, at tallene blandt andet har at gøre med den høje beskæftigelse.

»Rentefaldet i år har fungeret som en decideret vitaminindsprøjtning til boligmarkedet. I forvejen er beskæftigelsen rekordhøj, og danskerne oplever pæn reallønsfremgang«, siger han.

Fra januar til september 2019 er der på landsplan solgt 38.383 villaer og rækkehuse. Det er omkring 8.000 huse mere end i samme periode i 2015.

Christian Hillingsøe Heining hæfter sig desuden ved, at de nye tal også viser en øget handelsaktivitet på markedet for københavnske ejerboliger. Et marked, som ellers har været presset i den seneste tid.

»Ser vi på den sæsonkorrigerede handelsaktivitet steg den med hele 9 procent i september måned«, siger han.

»Måler vi på udviklingen over de seneste tre måneder, er vi dog stadig i omegnen af 15 % under niveauerne tilbage fra 2016/2017«, siger Christian Hillingsøe Heining.