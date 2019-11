Banker advarer mod alt for høje vurderinger af andelsboliger: »Det skal tages meget, meget alvorligt«

Tre af landets største banker mener, at mange andelsboliger er vurderet alt for højt, når man sammenligner med tilsvarende boliger på det øvrige boligmarked.

Priserne på en betydelig del af landets andelsboliger er alt for høje. Sådan lyder advarslen fra tre af landets største banker, skriver DR Nyheder.

Fra både Nordea, Sydbank og Arbejdernes Landsbank lyder det, at de modtager vurderinger på andelsforeninger, som er bekymrende høje. Vurderingerne er foretaget af såkaldte private valuarer, der fastsætter værdien på andelsforeningen med udgangspunkt i tilsvarende boliger på det øvrige marked, og ifølge bankerne er der meget stor forskel på valuarernes vurderinger.

»Vi kan se, at når vi får de her valuarvurderinger ind på ellers forholdsvis sammenlignelige ejendomme, så kan der være stor forskel på, hvad de bliver værdiansat til, afhængig af om der er tale om en aggressiv valuar eller en mere konservativ valuar«, siger Lise Nytoft Bergman, boligøkonom i Nordea, til DR Nyheder.

Hun siger, at forskellen mellem vurderingen af ejendommenes værdi er »foruroligende stor«:

»I de værste tilfælde kan de svinge med op til 100 procent, hvis man sammenligner de mest konservative værdiansættelser med de mest aggressive«, siger Lise Nytoft Bergman.

Fra Sydbank lyder det, at deres egne vurderinger ofte værdiansætter både andelsejendomme og -beviser lavere, end valuarerne har gjort.

Bankernes advarsel skal tages alvorligt

De høje valuarvurderinger på andelsboliger kan få bankerne til at holde igen med at låne ud til potentielle andelskøbere. Hos Arbejdernes Landsbank vurderer man, at godt hver femte valuarvurderede andelsbolig har en højere værdi, end banken vil låne penge til at købe for, skriver DR Nyheder.

For andelsboligforeninger er der frihed til at vælge, om de vil gøre brug af den offentlige ejendomsvurdering, eller få en privat valuar til at vurdere værdien af ejendommen.

Den offentlige ejendomsvurdering har imidlertid stået stille siden 2011, og det betyder, at en del andelsboligers offentlige vurdering heller ikke vil være tidssvarende. I København er boligmarkedet generelt set kun gået fremad i den seneste årrække, og en offentlig ejendomsvurdering kan derfor både være bedaget og for lav.

DR Nyheder skriver, at en rapport fra Transport- og Boligministeriet fastslår, at omkring halvdelen af alle andelsboliger i Danmark i dag er valuarvurderet.

Advarslen fra bankerne er ikke for sjov, lyder det fra Boligøkonomisk Videnscenter, hvor projektdirektør Curt Liliegreen definerer forskellen på vurderingerne som »nat og dag«.

»Vi er nødt til at tage bankernes advarsel alvorligt. Bankerne er interesseret i at låne penge ud til deres kunder og tjene penge, så når bankerne selv kommer og advarer om, at nu er det galt med værdigrundlaget for deres udlån, så er det noget, man skal tage meget, meget alvorligt«, siger Curt Liliegreen til DR Nyheder.

Lovindgreb mod boligspekulanter kan ramme andelsejere

Diskussionen om valuarvurderinger er blevet aktuel i forbindelse med diskussionen om boligrenoveringer på det private marked, som foretages for senere at kunne skrue huslejen markant i vejret. Den amerikanske kapitalfond Blackstone har især mødt kritik for at have købt og renoveret en stor mængde lejeboliger i København, hvorefter de har hævet lejen med både to og tre gange i forhold til udgangspunktet.