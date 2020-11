København er ramt af ekstrem 'lejlighed til salg'-tørke

Danskere på jagt efter en lejlighed eller et hus har langt færre boliger at vælge imellem end for bare et år siden.

Antallet af boliger til salg er raslet ned, viser en opgørelse fra finansinstitutternes brancheorganisation, Finans Danmark, og det lave udbud har sammen med de lave renter været med til at sende priserne i vejret, mener flere boligøkonomer.

»Et lavt udbud giver sælgerne bedre kort på hånden og gør det sværere for køberne at presse sælgerne på prisen. Når boligsælgerne mange steder sidder med de bedste kort på hånden, så vil det skubbe priserne op«, skriver Mira Lie Nielsen, boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit, i en kommentar,

Udbuddet af lejligheder har ikke været lavere i de seneste 17 år, og er alene fra oktober 2019 til oktober i år faldet med 25 procent for landet som helhed og endnu mere i København og ikke mindst på Frederiksberg, hvor der nu er halvt så mange lejligheder til salg som for et år siden.

Også huse med et til-salg-skilt i forhaven er der markant færre af. Udbuddet af huse er faldet med 21,3 procent. Igen er faldet størst i og omkring København.

Det lave udbud af lejligheder og huse ses tydeligt på prisudviklingen. En typisk lejlighed på 85 kvadratmeter koster i dag tre millioner kroner svarende til 7 procent mere end for et år siden.

Et gennemsnitshus er tilsvarende steget med 4,3 procent. I København og landets øvrige store byer er prisstigningerne endnu større.

Vismænd spår prisstigninger i 2021

Viceadministrerende direktør i Finans Danmark Ane Arnth Jensen peger udover det lave udbud på, at mange nybyggede lejligheder er med til at sende priserne i vejret.

»De seneste år er der blevet bygget mange nye, større og dyrere ejerlejligheder. Og når der står relativt mange nye ejerlejligheder til salg, er det også med til at presse gennemsnitsprisen på de udbudte lejligheder op«, siger hun.

Og hvad så med fremtiden? Her regner boligøkonomerne med fortsatte prisstigninger.

»Så længe udbuddet fortsætter med at være på de niveauer, vi i øjeblikket er vidne til, så er risikoen for prisfald også forsvundet på trods af en dyb økonomisk krise. Det nuværende lave udbud kan faktisk være med til at sende boligpriserne op den kommende tid«, vurderer økonom Anders Christian Overvad fra Arbejdernes Landsbank.

Dermed ligger han på linje med den seneste forudsigelse fra De Økonomiske Vismænd.

Da coronakrisen ramte landet i foråret advarede de ellers om en gentagelse af nedturen fra finanskrisen for 12 år siden og spåede store prisfald på mellem 8 og 11 procent i 2020.

I oktober var vismændene så vendt på en tallerken og spåede nu, at boligpriserne vil være steget med 3 procent, når året er omme, og at stigningen vil fortsætte i samme takt til næste år.