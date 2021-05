Nye boligkøbere skal begrænses på boligmarkedet for at bremse prisstigning

Som førstegangskøber kan drømmen om at købe en bolig godt se mere og mere håbløst ud, især hvis man gerne vil købe en bolig i hovedstadsområdet.

Priserne er nu steget 12 måneder i træk, viser nye tal fra Boligsiden, som i den seneste opgørelse sammenligner salgspriser i april 2020 med april 2021.

Den højeste stigning er som forventet i Region Hovedstaden med op til 34 procent for huse, mens den i hele landet er 14 procent. Ejerlejligheder er steget med 17 procent i hele landet.

Men hvorfor stiger priserne? Det skyldes, at befolkningens præferencer har ændret sig under coronakrisen. Boligen har fået stor betydning for os, fordi vi har tilbragt så meget tid derhjemme under coronakrisen.

»Folk prioriterer boligen mere sammenlignet med tidligere, hvor de har rejst og oplevet mere«, siger Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter, og fortsætter: »Man har måske altid haft råd til at bo bedre, men det har man ikke prioriteret. Men pludselig indser man, at nu skal man have en ny bolig«.