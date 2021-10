Drømmen om en hurtig gevinst frister: Coronakøbte sommerhuse er kommet til salg igen

Mange af de ferieboliger, som blev købt under coronanedlukningen, er begyndt at komme til salg igen.

Det viser tal fra boligsiden Boliga.dk.

753 af de ferieboliger, som er blevet sat til salg i år, er nemlig også blevet handlet i 2020 - hvor landet var lukket ned en stor del af året.

Det svarer til 4,4 procent af de handlede boliger og er noget af et spring fra tidligere år.

I 2020 var det to procent af boliger, der var kommet til salg, som var blevet handlet året før. I 2019 var andelen på bare én procent, og de tre år forinden var den under det.

Selv om det ikke står klart, præcist hvorfor mange af boligerne, der kommer til salg igen, mener Boliga.dk’s direktør, Laust Farver, at spekulation kan være en del af forklaringen.

»Sommerhuspriserne er steget voldsomt over en relativt kort periode, og det frister naturligvis flere til at spekulere i en hurtig gevinst«, siger Boliga.dk’s direktør, Laust Farver, i en pressemeddelelse.

Normalt, understreger han, kan kortsigtet spekulation ikke betale sig, men i denne situation kan det alligevel være anderledes.

»Med prisstigninger på 20-30 procent i nogle områder, er de normale forudsætninger sat ud af spil«, siger Laust Farver.

Ifølge Dansk Industris boligøkonom Bo Sandberg er det ikke overraskende, at tallet er stigende.

»Barometret for sommerhusmarkedet står på et moderat fald. Derfor er det ikke så overraskende, at der i dette efterår er flere, der skynder sig at sætte til salg end for et år siden. Dermed kan man nå at høste en økonomisk gevinst, mens tid er«, siger han i en skriftlig kommentar.

Han understreger dog også, at der kan være andre grunde til, at folk har sat ferieboligen til salg igen. For nogen var købet ’et isoleret coronafænomen’, siger han.

»Andre har i løbet af det seneste år fundet ud af, at der ikke kun er havudsigt og fornøjelser, men også vedligehold, reparationer og en del arbejde i at være sommerhusejer, siger han.

ritzau