Høje energipriser øger boligkøberes opmærksomhed på energimærket

Boligernes energimærker bliver studeret ekstra nøje i disse dage af købere. Nogle fravælger boliger med gasfyr, andre overvejer at energirenovere med det samme. For nogle vil de højere faste udgifter mindske det beløb, de kan købe for.