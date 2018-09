Økonomer: Opsvinget efter finanskrisen kører af sporet uden udenlandske arbejdere Frem til finanskrisen førte mangel på arbejdskraft til, at dansk økonomi overophedet. I det efterfølgende opsving har tilstrømning af udenlandske arbejdere været afgørende for, at økonomien nu er sund, viser analyse. Men bremses antallet af udlændinge, kommer dansk økonomi igen i problemer, advarer økonomer.

10 år efter, at finanskrisen punkterede en årrække med økonomisk optur, er Danmark igen igang med et økonomisk opsving. Denne gang er der imidlertid ikke tegn til, at økonomien vil koge over, som det skete sidst.

En af hovedårsagerne er klar: Danmark nyder nu godt af langt mere udenlandsk arbejdskraft end i årene før finanskrisen. Det viser en analyse fra Nationalbanken.

Serie: 10 år efter finanskrisen På lørdag er det 10 år siden, at den amerikanske storbank Lehman Brothers krakkede, og en finanskrise ramte verdensøkonomien. I Danmark bristede en boligboble, folk blev stavnsbundet til usælgelige boliger, banker krakkede, og mange blev arbejdsløse. Politiken undersøger i en serie af artikler, hvad vi i dag har lært af krisen, om noget lignende kan ske igen, og hvordan vi i så fald er rustet.

Tilstrømningen af udenlandske arbejdere betyder, at virksomhederne ikke mangler arbejdskraft i nær det samme omgang som under opturen i 2000'erne.

»Adgang til udenlandsk arbejdskraft har været afgørende under det nuværende opsving. Uden denne arbejdskraft ville opsvinget formentlig være kørt af sporet«, konstaterer Nationalbanken.

Beskæftigelsen er steget med lidt over 200.000 personer, siden opsvinget tog fart i begyndelsen af 2013. Af den samlede fremgang er cirka en tredjedel udenlandsk arbejdskraft.

Mangel på arbejdere forværrede krisen

Da finanskrisen ramte verden for 10 år siden, gik det særlig hårdt ud over Danmark, fordi dansk økonomi var blevet overophedet i årene forinden. En af årsagerne var, at arbejdsløsheden var kommet så langt ned, at virksomhederne kom til akut at mangle arbejdskraft. Det førte til, at virksomheder måtte sige nej til ordrer og sætte lønnen så langt op, at deres varer blev for dyre i forhold til udlandet.

Sådan er det ikke denne gang.

»Fremgangen i beskæftigelsen har under det nuværende opsving været sundere og mere balanceret end under opsvinget i midten af 2000’erne, der endte med en overophedning af økonomien«, påpeger Nationalbanken.

Når udenlandsk arbejdskraft er med til at modvirke, at samme overophedning finder sted igen, skyldes, at tilstrømning af udenlandske arbejdere til Danmark er ganske stor.

Da antallet af udenlandske arbejdere toppede i Danmark op til finanskrisen 2008, lød det på 171.000 personer. Under det nuværende opsving er antallet af udenlandske arbejdere i Danmark steget til rekordhøje 268.000 personer. Dermed er knap hver tiende beskæftigede i Danmark nu udlænding.

Udlændinge kan blive en mangelvare

Blandt de andre årsager til det sundere opsving denne gang er, at reformer har fået danskerne til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en senere alder. En fjerdedel af fremgangen i beskæftigelsen stammer fra øget erhvervsdeltagelse blandt 60-årige eller ældre. En anden fjerdedel kommer sig af, at arbejdsløse danskere kommer i arbejde.

Men den største fremgang i beskæftigelsen stammer altså fra udenlandske arbejdere.

Det store spørgsmål er nu, om Danmark kan fortsætte med at drage fordel af de arbejdende udlændinge.

Fremover kan det blive sværere at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, konstaterer Nationalbanken. Mange af de lande i særligt Østeuropa, hvor arbejdskraften kommer fra, har selv opgang i økonomien. Dermed vil der i de kommende år være flere jobs at få i lande som Polen, hvorfra mange i de senere år har taget til Danmark for at arbejde.

Den bekymring deler man i Nykredit, hvor cheføkonom Tore Stramer har undersøgt udsigterne for udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Godt nok er tilstrømningen af udenlandske arbejdskraft ikke bremset op endnu, tværtimod. Alene i 1. halvår 2018 steg den udenlandske arbejdskraft med godt 6.000 personer. Til gengæld er der sket et markant skift i, hvilke lande virksomhederne herhjemme rekrutterer fra.