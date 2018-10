Udviklingsprojekter gør det blå Danmark grønnere Mindre brændstofforbrug i skibsfarten er fællesnævneren for en række meget forskelligartede projekter, som har til formål at bringe dansk skibsfart og dens leverandører på forkant internationalt.

Et dansk anlæg til omdannelse af natur- og biogas til flydende gas, LNG, som kan erstatte forurenende olie som brændstof på skibe, er et af resultaterne af et statsstøttet innovationsprogram i den marine sektor.

En ny type katamaran til trailertransport, som kan lastes og losses langt hurtigere er almindelige RoRo-skibe, er et andet.

Andre projekter under programmet har fundet både teknologisk funderede og mere lavpraktiske veje til at spare brændstof og dermed sænke skibsfartens klima- og miljøbelastning.

BlueINNOship, som programmet hedder, samler en lang række virksomheder fra branchen og fire universiteter. Budgettet er på 120 millioner kroner over fire år, hvoraf den statslige Innovationsfonden har bidraget med 50 millioner kroner.

Programmet omfatter 16 projekter, hvoraf de 10 er færdige nu, et halvt år før programmet udløber til marts.

Grundlaget for et LNG-anlæg i Frederikshavn er kommet på plads i kraft af programmet, og der forhandles med investorer, oplyser projektdirektør Anders Bjørn fra Kodan Crisplant, som står bag projektet.



Samarbejde med universiteter en hjørnesten

Flere andre virksomheder og Danmarks Tekniske Universitet, DTU, er partnere i projektet. Det er snarere det partnerskab, der har gjort forskellen, end de 8 millioner kroner, Innovationsfonden har givet i støtte, siger Anders Bjørn:

»Projektet gav os 5.000 timer fra DTU, som foretog en masse beregninger for os. Det var det, der rykkede for os. Vi ville ikke bare selv have kunnet bestille 5.000 timer hos DTU«.

Kontakten med universiteter med relevant forskning inden for området – DTU, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og CBS er partnere i programmet – er en hjørnesten, siger Peter Høngaard Andersen, direktør for Innovationsfonden.

»Med disse projekter har vi trukket universiteternes forskning ud, så den bliver synlig for virksomhederne. Branchen har set, at denne struktur fungerer, og at det faktisk godt kan lade sig gøre at samarbejde med universiteter trods alle mulige dogmer om, at det var umuligt«, siger han.

Der var oprindeligt 14 projekter, men det lykkedes at få plads til endnu 2 projekter inden for den økonomiske ramme, fortæller Magnus Gary, sekretariatschef i BlueINNOShip.



»Alle projekter bliver færdige til tiden. Vi har overholdt vores planer og budgetter og samtidig nået de ønskede resultater«, siger han.

Det betyder ikke, at alle projekter har nået deres mål. I et projekt om indkapsling af de giftige stoffer i bundmaling til skibe er tre forskellige metoder blevet afprøvet og har vist sig ikke at virke.

Et projekt om tilpasning af skibsskruers omdrejningshastighed til bølgehøjden viste sig at føre til væsentlig mindre brændstofbesparelse end ventet.

Bedre end forventet

Men de fleste projekter er lykkedes. Og resultaterne har i nogle tilfælde været bedre end forventet.

Det gælder blandt andet et projekt om bedre styring af vedligeholdelse af skibe. Hvis skibene er overgroet med alger, kan de bruge op til dobbelt så meget brændstof som en 'rent' skib. Projektet har vist sig at føre til en brændstofbesparelse på 5 procent i et rederi, der i forvejen var veldrevet.

»Vi havde regnet med gode resultater, men havde ikke forestillet os, at de ville blive så gode«, siger Magnus Gary.

Bag programmet ligger en idé om, at Danmark skal satse på at give sin skibsfartsbranche et forspring i forhold til at opfylde de krav om lavere udledning af svovl og kvælstofilter (NOx'er) og mindre klimabelastning fra skibsfart, som er vedtaget, eller som kommer.

»Det er lykkedes over al forventning i dette program. Vi har opnået langt hovedparten af det, vi sammen satte os for dengang i 2015«, siger Peter Høngaard Andersen fra Innovationsfonden.

Tanken er, at samarbejdet skal føres videre af ShippingLab, et partnerskab stiftet i foråret af en række aktører fra 'det blå Danmark', som branchen ofte kaldes.

Men også Innovationsfonden ser også gerne nye ansøgninger om støtte til projekter i stil med projekterne under BlueINNOship, siger Peter Høngaard Andersen.