Klimarådet: Giv 50.000 kroner i tilskud til købere af elbiler Regeringens rådgiver er enig med statsministeren i at foreslå et stop for nye benzin- og dieselbiler fra 2030. Rådet mener, at det kræver et kontant tilskud at få gang i salget af elbiler.

For en uge siden udsendte Klimarådet en rapport med forslag til, hvordan man kan få salget af elbiler op i gear. Målet er at nå frem til en CO2-fri bilpark i 2050, hvor Danmark skal være klimaneutralt.

Salget af rene elbiler er gået næsten i stå i de senere år, efter at de i 2016 mistede deres hidtidige fritagelse for registreringsafgift.

Klimarådet er etableret under Klimaloven som en uafhængig rådgiver for regering og Folketing. For at få gang i salget og nå op en halv million rene elbiler i 2030 foreslår rådet en kombination af to ting: et kontant tilskud på mindst 50.000 kroner per elbil, mindre for de såkaldte plug-in hybridbiler, samt en ændring af afgifterne.

Umiddelbart virker målet mindre ambitiøst end det mål om over »en million el- og hybridbiler« i Danmark i 2030, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fremlagde i sin åbningstale i Folketinget tirsdag. Men forslagene er ikke helt sammenlignelige, idet Klimarådet vil have 500.000 rene elbiler i 2030, hvortil kommer hybridbiler. Og rådet vil også standse salget af hybridbiler i 2030 sammen med salget af benzin- og dieselbiler, mens regeringen vil give hybridbilerne fem år mere.

Rådet fastslår i rapporten, at »der er behov for at give et økonomisk skub til salget af både rene elbiler og plug-in hybridbiler på den korte bane«.

»Salget af elbiler i Danmark er stadig alt for beskedent, (...) og for at sætte gang i omstillingen, er det afgørende, at vi som samfund sender et klart signal til både bilkøbere og -forhandlere om, at elbilen er fremtiden«, siger Klimarådets formand, Peter Birch Sørensen, i en pressemeddelelse.

Tilskud til 100.000 biler

Tilskuddet skal sænkes, efterhånden som elbiler bliver prismæssigt mere konkurrencedygtige med benzin- og dieselbiler. Det vil dels gøre det billigere for statskassen, dels tilskynde forbrugerne til at købe elbiler tidligt i perioden. Tilskuddet skal være ens for alle biler og vil dermed favorisere de mindre biler.



Rådet foreslår, at der gives tilskud til mindst 100.000 elbiler. Forslaget ventes at koste statskassen 2,7 milliarder kroner frem mod 2025.

Registreringsafgiften på elbiler er i dag på 20 procent af det niveau, den 'burde' have i henhold til pris og tekniske specifikationer. Efter de nuværende regler vil registreringsafgiften på elbiler stige gradvis fra og med 2019, indtil de i 2022 er fuldt ud indfaset i afgiftssystemet.



Klimarådet er ikke tilhænger af den nuværende ordning, da den favoriserer dyre elbiler, mens små og mere energiøkonomiske elbiler har en meget begrænset fordel af systemet. Rådet foreslår en række ændringer, som vil styrke elbilerne i konkurrencen med benzin- og dieselbiler, og som samlet set vil være til størst fordel for de mindre elbiler

Ud over spørgsmålet om deres rækkevidde og adgangen til ladestandere hæmmes elbiler i dag også af, at de er væsentligt dyrere at producere end benzin- og dieselbiler.



Klimarådet peger på, at der kommer mange nye elbilmodeller på markedet i de kommende år. Samtidig forventes prisen på batterierne at falde. Det er især elbilernes batteri, som gør bilerne dyrere at fremstille.

En halv million elbiler på vejene i 2030 vil svare til omkring 17 procent af det forventede samlede antal privatbiler i landet på det tidspunkt. Hvis elbilerne ikke får en hjælpende hånd, vil der blot være 160.000 i 2030 ifølge en fremskrivning fra Energistyrelsen.

Biler har en lang levetid her i landet. En gennemsnitlig bil er at finde på vejene i 15 år, men omkring 40 procent er i brug endnu længere. Derfor vil benzin- og dieselbiler være at finde i trafikken næsten helt frem til 2050, selv hvis nysalg af disse typer biler standser i 2030.

CO2-udslippet fra transportsektoren udgjorde i 2015 lidt over en fjerdedel af det samlede danske udslip af klimagasser. Udledningen fra sektoren er steget med næsten 20 procent siden 1990.

Skiftende signaler fra politikerne

Elbiler har haft en omskiftelig politisk skæbne i de senere år. I 2008 talte den daværende klimaminister, Lykke Friis (V), om 15.000 elbiler inden 2015. Samme år blev elbilernes fritagelse for registreringsafgift forlænget til og med 2015.

Socialdemokratiets mål lød på 100.000 elbiler på vejene i 2015 og etablering af 20.000 ladestandere. Ambitionerne blev droslet kraftigt ned, da partiet i 2011 dannede regering sammen med SF og de radikale. Facit er, at der per 2. oktober i år var 9.454 rene elbiler på de danske veje ifølge oplysninger fra de danske bilimportører. Og der er omkring 2.000 ladestandere.

Derudover er der cirka 18.000 almindelige hybridbiler og knap 4.000 plug-in hybridbiler.