Fire år, tre måneder og 12 milliarder senere: Bureaukrati forsinker opklaring

Det begyndte en onsdag. En helt almindelig onsdag i den tyske by Bonn.

Skatteinspektør Anna Schablonski ankom til den anonyme, hvide kontorbygning i den østtyske by. Det var juni måned, så den store bøg ved skattemyndighedernes indgang var sprunget ud.

Men onsdag den. 22. Juni i 2011 stødte hun på noget usædvanligt. En amerikansk enkeltmands pensionsfond havde købt aktier for intet mindre end 47, 5 milliarder kroner, kun for at sælge dem alle igen, så snart han havde fået papir på dem. Han havde sendt en ansøgning til de tyske myndigheder i Bonn, hvor han gjorde krav på at få tilbagebetalt 420 millioner kroner i udbytteskat. Den var ikke helt fin i kanten, tænkte Schalonski, og returnerede ansøgningen med en hob af spørgsmål.

I stedet for svar blev hun mødt af en mur af advokater. Hvis hun ikke var mistænksom før, blev hun det i hvert fald på det tidspunkt.

Schablonskis undren blev det første skridt på vejen til at oprulle den enorme skatte-skandale, der i løbet af det sidste årti har rystet Tyskland og kostet statskassen 223 milliarder kroner.

En stor mængde interne dokumenterne afslører nu, at metoden som sugede de mange milliarder ud af den tytske statskasse, i forskellige variationer blev gentaget af forskellige bagmænd i mindst ni andre europæiske lande. Danmark mistede 12,7 milliarder kroner, som myndighederne har været på jagt efter siden august 2015.

Undersøgelsen er foretaget af DR og Politiken sammen med 17 andre europæiske medier og koordineret af den tyske researchorganisation Correctiv, og har stået på gennem mere end et år.

Politiken kan i dag fortælle, at der gik år, før de berørte lande begyndte at dele viden med hinanden om bagmænd, metoder og faldgruber.

UDBYTTESKAT Politiken og DR har sammen med 17 andre europæiske medier afsløret spekulation og formodet bedrageri med udbytteskat på tværs af hele Europa. Hvis du vil se, hvordan Danmarkshistoriens største skattetyveri er foregået, så har vi forklaret det her. De 19 medier i 12 lande har arbejdet sammen om projektet #CumExFiles i mere end et år. Projektet koordineres af den uafhængige tyske researchorganisation Correctiv. Følg afsløringerne her: www.CumEx-Files.com I de kommende dage følger flere afsløringer i den store europæiske skandalesag om svindel og spekulation med udbytteskat. Vis mere

Sanjay Shah

Først tre år efter Schablonski gjorde sin skæbnesvangre opdagelse, rakte de tyske myndigheder i juli 2014 hånden ud til de britiske myndigheder og anmodede dem om retshjælp, da mange af de lyssky bagmænd havde adresse i Storbritannien. De delte både information om, hvordan svindlerne havde båret sig ad, og ikke mindst om hvilke pensionskasser og banker, der var involveret. Flere af navnene på listen tyskerne sendte oversøs var identiske med de formodede svindlere, der har været på spil i Danmark. Heriblandt selskabet Solo Capital, der ejes af Shanjay Shah. Han anses for hovedbagmanden i den danske sag.

Tik tak. Tik tak.

I juli måned 2014 havde de danske skattemyndigheder ingen anelse om, hvilken skandale der ville ramme godt et år senere. Fra august 2014 frem til august 2015, hvor Skat lukkede for udbetalingen af udbytteskat blev der udbetalt 10,7 milliarder danske kroner i udbytteskat til udlandet.

Først den 27. februar 2015, godt fire år efter Anna Schablonskis opdagelse, var tyskerne klar til at dele detaljer om svindelnummeret med de internationale samarbejdspartnere. OECDs afdeling for aggressiv skatteplanlægning (ATP) var på daværende tidspunkt det eneste internationale forum for det.

Opgaven landede på rådgiver, Alexander Hoecks, skrivebord i Finansministeriet i Berlin. Han brugte dage på, at få den meget komplicerede sag til at passe ned i OECDs klodsede, generiske formularer, og med pædagogiske ord, forklarede han, hvordan aktiesælger S havde snydt statskassen til at udbetale skat to gange. Men da han nåede til feltet, hvor han skulle skrive, hvilke lande svindelmodellen var relevant for, blev han i tvivl. Han vidste med sikkerhed, det ikke bare var Tyskland, men også andre europæiske lande, men han var ikke sikker på, hvem og hvor mange. Han valgte i stedet at skrive »Tyskland og andre lande«. Enter. Formularen blev sendt af sted til OECD i Paris. Kim Youngnoh fra ATP-afdelingen kvitterede samme dag for modtagelsen. Så var vidensdelingen endelig i gang. Eller.

Det var anden gang, Tyskland delte information internationalt, men medarbejderne i Skat var stadig i mørket i februar 2015. De usædvanligt høje beløb, der blev sendt til udlandet i udbytteskat havde dog fået medarbejderne til at kigge nærmere på tallene. Fra februar 2015 og frem til juli 2015 blev der overført mere end 8,5 milliarder kroner i udbytteskat til udlandet.

Tik tak. Tik tak.

Kan vi udveksle oplysninger?

I maj 2015 henvendte de østrigske myndigheder sig til deres tyske naboer. De havde hørt om svindelnummeret. De ville gerne udveksle information. Det var godt tre måneder efter, Tyskland havde orienteret OECD om svindelnummeret. En skatteinspektør fra kontoret i Bonn spurgte sine kollegaer i finansministeriet: Kan vi udveksle oplysninger med Østrig?

Netop i maj måned når den danske udbyttesag sit højdepunkt: Skat betaler udbytteskat for 4.227 milliarder kroner tilbage til udlandet. I juni 1,072 milliarder kroner. I juli 2,149 milliarder kroner.

Tik tak. Tik tak.

I mellemtiden var østrigerne ved at blive utålmodige. Uret tikkede, og en højtstående rådgiver fra det østrigske finansministerium prøvede på diplomatisk vis at formulere en mail til skattemyndighederne i Bonn: har I fået talt sammen om vidensudveksling med os? Mailen poppede op på Jürgen Bingers skrivebord. Han læste, men måtte være svar skyldig. Han stak i stedet hovedet ind til sin kollega Sabine Holthausen og spurgte: Hvad skal jeg svare? Hun anbefalede ham, at ringe til Østrig og forklare sagens kompleksitet.

Mellem maj 2015 og juli 2015 foregik der et hav af mailkorrespondance mellem de to nabolande. Kontorer, afdelinger, regler og mellemledere blev bragt i spil. Men der var flere forhindringer på vejen. For eksempel kunne Sabine Holthausens telefon ikke ringe til udlandet. Hun var forarget.

Det er jo vigtigt, at dele informationerne skrev hun i en intern mail til sine kolleger.