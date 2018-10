Første demonstration mod Danske Bank og finansverden: »De drives af en griskhed uden sidestykke« Højlydt og farverig, men ikke særlig talstærk demonstration på Kongens Nytorv foran Danske Banks hovedsæde sætte fokus på grådighed.

Vinden havde godt fat i skiltene med budskaber som »Borgerne over bankerne«, »Stop skattesvineriet« og »Vi vil ha’ pengene tilbage. Pindene på nogle af skiltene blev knækket af vindstød, men entusiasmen hos de omkring 100 demonstranter, der var mødt op på denne pivkolde efterårs eftermiddag foran Danske Banks hovedsæde, fejlede ikke noget.

Der blev råbt slagord mod finansverdens grådighed, som Danske Bank er blevet symbolet på i kølvandet på hvidvaskskandalen i bankens estiske filial.

En lift hejste talerne op i en halv snes meters højde så også de handlende, som gik til og fra stormagasinet Magasin, og de rejsende med Metroen kunne høre budskaberne.

»De drives af en griskhed uden sidestykke, og de bygger på et menneskesyn, hvor egennytte i deres øjne er vores eneste drivkraft. Hvor fællesskab og fælles ansvarlig ikke eksisterer«, sagde tidligere forbundsformand Dennis Kristensen fra en let gyngende lift, mens tre italienske metroarbejdere lettere forbløffede fulgte med fra et busskur, hvor de stod i læ.

Foto: Emma Sejersen Velfærd var et gennemgående tema ved Mellemfolkeligt Samvirkes demonstration foran Danske Bank på Kgs. Nytorv.

Som forbundsformand for FOA repræsenterede Dennis Kristensen gennem 16 år sosu’er, pædagogmedhjælpere, portører og andre offentligt ansatte, som får deres løn via skatteindtægter.

»Vi står i disse år overfor et afgørende valg: Vil vi tæmme den umættelige finansverden med lovgivning, regulering og kontrol, eller vil vi overlade styringen af samfundsudviklingen til de blodtørstige ræve«, tordnede Dennis Kristensen ud over forsamlingen.

Selv var Dennis Kristensen ikke tvivl.

»Det handler om velfærden. Om de, der får behov for en hånd fra fællesskabet. Om børnene, eleverne, de ældre, de syge, de udsatte. Og det handler om de fattige landes mulighed for at skabe udvikling og velstand«, sagde den tidligere forbundsformand.

En stribe affærer

En gruppe unge aktivister fra Fight Inequality Alliancen i røde kedeldragter var en farverig kerne i demonstrationen, der var indkaldt af organisationen Mellemfolkeligt Samvirke. Baggrunden for denne første demonstration mod Danske Bank og finanssektoren er seneste års affære i den globale finansverden:

Swiss Leaks, Lux Leaks, Panama Papers, Paradise Papers og seneste sagen om udbytteskat, hvor store internationale banker har været involveret i, at der er blevet udbetalt uberettiget skat tilbage for 410 milliarder kroner i Europa til finansfolk.

Foto: Emma Sejersen Unge aktivister i røde kedeldragter var et farverigt indslag i Mellemfolkeligt Samvirkes demonstration mod finansverden på Kgs. Nytorv foran Danske Banks hovedsæde.

Den politiske chef i Mellemfolkeligt Samvirke Lars Koch var ikke helt tilfreds med fremmødet, inden han lod sig hejse op i højderne for at tale.

»Men det er jo heller ikke så nemt med demonstrationer i Danmark, og slet ikke på denne årstid, men jeg fornemmer, at der er en stor frustration over bankerne i hele befolkning«, sagde Lars Koch, inden han klemte sig under rækværket på liften.

Foto: Emma Sejersen Budskaberne var enkle ved den demonstration, som Mellemfolkeligt Samvirke havde indkaldt til ved Danske Bank på Kgs. Nytorv.

»Vi er nødt til at sige fra overfor de her banker, som er bagved os« sagde han efter i blæsten at have fået kontrol over papirerne med talen.