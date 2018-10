Politiet har ryddet slumlejr og taget 26 lastbilchauffører med til afhøring Billeder af uhumsk lejr har fået politiet til at rydde op i lejr for udenlandske lastbilchauffører. 26 chauffører er taget med til afhøring.

Filippinske lastbilchauffører har ifølge fagforeningen 3F boet under tvivlsomme forhold i en lejr nær Padborg.

Men efter at historien har kørt i flere medier, er lejren blevet ryddet af politiet. Det skete klokken seks i morges, hvor Syd- og Sønderjyllands Politi rykkede ind og tog en stor flok chauffører med til afhøring på politistationen. Det skriver Fagbladet 3F.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil ikke umiddelbart bekræfte oplysningerne.

3F Aabenraa har været i kontakt med filippinerne her til morgen, og de oplyser, at filippinerne er meget nervøse og ved ikke, hvad der skal ske med dem.

I øjeblikket sidder der 22 filippinere og fire srilankanere på politistationen på Toldvej i Padborg og venter på at blive afhørt.

Politiet bekræfter, at aktionen fandt sted i morges, men oplyser til Fagbladet 3F, at de endnu ikke kan give detaljer om formålet med aktionen eller, hvad der skal ske med de mange chauffører.

Ikke spor af mennesker

Jørgen Christensen, der er brancheformand for transport i 3F Aabenraa, bekræftede tidligere tirsdag, at lejren er ryddet.

»I dag er der pænt ryddet op derovre, og der er ikke noget spor af mennesker derovre«.

»Men vi har før set, at der bliver ryddet op, når der er blevet raslet med sablen«, siger Jørgen Christensen, der tirsdag morgen har været nær lejren.

Har huset op mod 200

Chaufførerne er ansat i et polsk datterselskab til Kurt Beier Transport, som ejer den plads, hvor lejren har ligget.

Ifølge 3F har der været op mod 200 chauffører i lejren, og fagforeningen mener, at forholdene har været kritisable.

»De har boet under kummerlige forhold. Det er en trailer med en presenning op over, og så har de en skummadras liggende i bunden af traileren. Det er forfærdeligt i det her kolde vejr, vi har haft på det seneste. Det er ikke forhold, jeg ville byde min værste fjende«, siger Jørgen Christensen.

Hos Kurt Beier Transport afviser direktør Karsten Beier, at forholdene skulle være kritisable. Han siger, at firmaet lever op til alle love og regler.

»De har et sted at sove, og vi giver dem kost og logi. Jeg har ikke nogen, der kommer til mig og siger, at de ikke vil være her. Alle kan tage hjem, som de vil, hvis de ikke vil arbejde for os«, har han sagt til Fagbladet 3F.

Politiken/Ritzau