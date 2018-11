Politikere sender hård afskedssalut til ATP-direktør: Han er en skattefusker ATP's næstformænd roser Christian Hyldahl for at sætte samfundsansvar på dagsordenen. Enhedslisten og DF ser sagen helt anderledes.

Det udløser stor tilfredshed hos flere politikere, at ATP-direktør Christian Hyldahl har trukket sig fra sin post, som han har bestridt siden 1. januar 2017.

Han har trukket sig efter en stribe historier i pressen om, at han i sit tidligere job i Nordea har været ansvarlig for fusk med udbytteskat.

»Jeg sagde fra hans ansættelse, at det ikke kunne være rigtigt, at vi skulle have en skattefusker til at lede ATP. Den opfattelse har jeg stadig. Så jeg er godt tilfreds med, at Christian Hyldahl har trukket sig«, siger arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten Finn Sørensen.

Også hos Dansk Folkeparti er der tilfredshed med, at Christian Hyldahl nu er fortid i ATP.

»Jeg synes, det er en klog beslutning. Men jeg kunne måske godt have tænkt mig, at bestyrelsen var kommet frem til den noget før«, siger skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF).

»Jeg har hele tiden ment, at det har været uforeneligt med et job som direktør for vores alle sammens penge i ATP, at man har været med til at plyndre andre landes statskasser«, siger Dennis Flydtkjær.

Tilliden er væk

Det er Børsen, som i dag kan afsløre, at Nordea i 00'erne via finansielle instrumenter tilbød at hjælpe kunder med deres behov i forhold til alt fra omgåelse af storaktionærers oplysningspligt over for fondsbørsen til deres bogføring og skatteposition.

Det fremgår af en præsentation fra Equity Finance-afdeling i Nordea.

»Opfattelsen var, at det var lovligt, men alle var fuldt bevidste om, at det var i strid med ånden i børsreglerne«, siger en anonym intern kilder til Børsen.

Christian Hyldahl, som var den ansvarlige chef i Nordea dengang, ville ikke kommentere historien over for Børsen.

Men i dag skriver han i en pressemeddelelse, at han har trukket sig, fordi »fordi dele af omverdenen, som ATP er afhængig af, ikke har tillid til mig som direktør for ATP«.

Politiken har forsøgt at få en kommentar fra ham, men en presserådgiver fra ATP oplyser, at den nu forhenværende direktør ikke stiller op til interview.

Heller ikke i dagens pressemeddelelse kommenterer han historien fra Børsen. Til gengæld roser ATP's næstformænd, Jacob Holbraad fra DA og Lizette Risgaard fra LO, Hyldahl for at være med til at »sætte samfundsansvar, aktivt ejerskab og en ny progressiv skattepolitik på dagsordenen«.

EL: En rådden finanssektor

Tidligere i år måtte Danske Banks administrerende direktør og bestyrelsesformand trække sig efter den store estiske hvidvasksag.

»Det tyder jo på en finanssektor, der er rådden. Simpelthen. Også den del, som lønmodtagernes penge er involveret i. Det hele er fedtet ind i hinanden. Men det er bestemt positivt, at det begynder at få konsekvenser«, siger Finn Sørensen.

Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær glæder sig over, at der er et større pres på sektoren og dens topfolk til at holde sig inden for gængs moral og lov:

»Det er ganske glædeligt, at etik fylder mere. Det kan være med til at få rettet op i branchen, at der kommer et folkeligt og politisk pres«.

»Oven på skandalerne med udbytteskattefusk og hvidvask er der nok ikke mange danskere og heller ikke mig selv, der jubler over finanssektoren. Men jeg tror, de er på rette vej og forsøger at få rettet op«, siger Dansk Folkepartis skatteordfører.

ritzau