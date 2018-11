Salget på black friday ender under sidste års rekord

Den samlede omsætning på den store handelsdag black friday endte på 1,94 milliarder kroner i år.

Det er et fald på otte procent sammenlignet med 2017, viser tal fra Nets.

»Det er formentlig et udtryk for, at mange butikker i år havde valgt at sprede deres slagtilbud over flere dage«, siger Jeppe Juul-Andersen, direktør i Nets og ansvarlig for Dankortet, i en pressemeddelelse.

I 2017 var salget på rekordhøje 2,1 milliarder kroner, og selv om det ikke blev overgået i år, ser dagen stadig ud til at blive årets største handelsdag.

»Tidligere var det en af dagene lige op til jul, hvor vi brugte vores dankort allermest i løbet af året, men det billede har black friday lavet om på. Vi skal tilbage til 2014 for at finde et år, hvor det ikke var black friday, der var årets største handelsdag«, siger Jeppe Juhl-Andersen.

ritzau