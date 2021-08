Forbrugerne har fået tilliden tilbage

Humøret blandt de danske forbrugere er steget og nu på det samme niveau som før, at corona ramte landet.

Det viser Danmarks Statistiks forbrugertillid, hvor 1000 personer i Danmark bliver stillet en række spørgsmål om deres syn på egen og dansk økonomi.

Svarene bliver oversat til et tal mellem 100 og minus 100, og det bliver kogt sammen til et samlet tal for forbrugertilliden.

I august er det landet på 4,4. Det er altså på niveau med januar 2020.

Stigningen skyldes primært, at forbrugerne vurderer, at Danmarks økonomi er bedre end sidste år.

Ifølge makroanalytiker Mathias Dollerup Sproegel, Sydbank, er det færre restriktioner og en rekordhøj beskæftigelse, som har sendt humøret op.

Glade forbrugere er ifølge økonomen vigtigt for dansk økonomi:

»Hver gang en restriktion er blevet pillet af bordet, har vi set, at farten i dansk økonomi er blevet sat op«.

»Derfor lover dagens tal for forbrugertilliden godt for udsigterne for dansk økonomi«, skriver han i en kommentar.

ritzau