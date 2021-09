Nationalbankens jubelmelding ledsages af en kedelig spådom

Dansk økonomi vil i 2021 få det bedste år siden 2006, når man ser på den økonomiske vækst, viser en prognose fra Nationalbanken, der forventer en fremgang i dansk bruttonationalprodukt, bnp, på 3,8 procent i år. Det er en opjustering fra seneste prognose i juni, hvor der var ventet vækst på 3,3 procent.

»Væksten på eksportmarkederne og ophævelse af restriktioner ventes at føre til yderligere vækst i økonomien. Udviklingen kan dog blive præget af skvulp på vejen ud af pandemien. Beskæftigelsen ventes øget yderligere, og økonomien er på vej mod en moderat højkonjunktur«, skriver Nationalbanken.

Prognosen er helt på linje med den, som regeringen præsenterede i slutningen af august. Den høje vækst i 2021 skal ses på baggrund af, at 2020 var det værste år for dansk økonomi siden 2009. Dermed har der været et bedre udgangspunkt for fremgang i 2021.

Nationalbanken har til gengæld nedjusteret forventningerne til 2022 en anelse. Nu ventes en vækst på 3,1 procent mod tidligere 3,7.

Spår ledigheden under 100.000 i 2022

Nationalbanken forventer desuden, at ledigheden vil fortsætte ned fra de nuværende omkring 109.000 bruttoledige, hvilket dækker over personer på dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Det tal ventes at falde til 88.000 næste år.

Nationalbanken skriver i sin prognose, at der er pres på flere dele af økonomien. Det gælder blandt andet udfordringer med at finde hænder i en række brancher – herunder byggeriet og industrien samt servicesektoren, der tæller restauranter og hoteller. Samtidig er der i nogle brancher mangel på materialer, fordi coronaudbruddet har spærret for transporten i dele af verden – herunder i Kina.

Ritzau