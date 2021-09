Dansk økonomi vokser mere end forventet

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Genåbningen har for alvor givet et solidt rygstød til den danske økonomi. Faktisk går det så godt, at skønnet for væksten i andet kvartal er blevet løftet i forhold til det hidtidige skøn, viser det reviderede nationalregnskab fra Danmarks Statistik.

I andet kvartal skønnes det danske bruttonationalprodukt, bnp, at være vokset med 2,8 procent. Det hidtidige skøn var en vækst på 2,3 procent. Bnp er et udtryk for størrelsen på et lands økonomi.

Opdateres ...