Verdenshandlen vokser markant på trods af Donald Trump

Tyskland og USA har størst indflydelse på væksten i Danmark, viser beregninger, som DI har foretaget på Oxford Economics Global Model. Et procentpoint højere vækst i USA giver 4.000 flere danskere i beskæftigelse. Et procentpoint højere vækst i Tyskland øger beskæftigelsen med lidt over 6.000 personer i Danmark.

Prognoserne hviler dog på en forudsætning om, at USA’s præsident ikke pludselig gør alvor af sine trusler om handelskrig med Kina og opsigelse af USA’s frihandelsaftale med Canada og Mexico.

Særligt Europa er en solskinshistorie med stigende vækstrater og faldende arbejdsløshed Jens Ladefoged Mortensen, handelsforsker ved Københavns Universitet

Handelsforsker Jens Ladefoged Mortensen, der er lektor i statskundskab ved Københavns Universitet, deler DI’s vurdering af, at væksten i verdenshandlen har været overraskende stor det seneste år, og at dette meget vel kan fortsætte til gavn for Danmark.

»Særligt Europa er en solskinshistorie med stigende vækstrater og faldende arbejdsløshed«, siger han.

Et nervøst forbehold

Ladefoged Mortensen tager dog forbehold for, hvad de seneste ugers rutsjeture på verdens aktiemarkeder kan betyde.

»Hvis det viser sig, at aktiekursernes dyk er udtryk for nervøsitet over amerikansk politik, sætter det spørgsmålstegn ved de ellers meget positive toner, vi ser for verdenshandlen«, siger han.

Nervøsiteten kan skyldes, at USA’s folkevalgte i sidste uge vedtog et budget, der skruer voldsomt op for gælden. Men det kan også bunde i uro over, om Trump vil gøre alvor af sine handelspolitiske trusler.