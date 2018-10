Røde tal: Trumps angreb på USA's centralbank sender danske aktier på nedtur Børserne i Europa er åbnet med røde tal, og de største danske aktier er faldet med næsten 3 procent. Faldet kommer, efter at USA's præsident har sagt, at hans egen centralbanks chefer er blevet vanvittige.

Børserne i Europa er åbnet med røde tal torsdag. Det danske eliteindeks, C25, falder med 2,7 procent, mens børsen i Oslo er åbnet 3 procent lavere. I Stockholm er faldet på 1,7 procent.

Normalt er det overraskende nøgletal eller virksomhedsregnskaber, der skaber så store udsving, men i dag peger pilen mod USA's præsident, Donald Trump, vurderer analytikere.

Det amerikanske aktiemarked lukkede onsdag aften med store dyk over hele linjen. Det er det største fald på en enkelt dag i otte måneder.

Eksperter ser faldet som en konsekvens af en handelskrig med Kina, som Trump har eskaleret over de seneste måneder. Blandt de hårdest ramte aktier, var nemlig virksomheder, der på forskellig vis er afhængige af Kina i deres produktion. Det gælder megafirmaer som Nike og Microsoft, der faldt med mere end fem procent, og Apple og Facebook, som tog et dyk på fire procent.

Men Donald Trump selv rettede fokus et andet sted hen - på den amerikanske centraldbank, Fed. Centralbanken har flere gange i år hævet renten for at sørge for, at inflationen ikke løber løbsk i USA. Men Trump beskylder nu Fed for at være årsag til aktiefaldene.

Analytikere: Trumps angreb er ulogisk

»Jeg synes, at Fed har begået en fejl. Det er alt for stramt. Jeg synes, at Fed er vanvittig«, sagde Trump ifølge AFP kort efter aktiemarkedet lukkede onsdag.

Han beskylder i det hele taget Fed for med rentestigningerne at forsøge at ødelægge hans opsving.

Ifølge aktieanalytikere er Trumps aggressive udfald mod sin egen centralbank så uhørt og ulogisk, at det kun bidrager til yderligere aktiefald, blandt andet i Europa.

»Det bliver investorerne nervøse over, for det viser, at Trump ikke fuldt ud har forstået spillereglerne på de finansielle markeder, siger aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank til Ritzau.

Misforståelsen går i så fald på, hvorfor en centralbank overhovedet sætter renten op. I de senere år er det gået bedre og bedre med amerikansk økonomi, og opsvinget har fået ekstra luft af, at Trump selv har gennemført en stor skattelettelse.

I den situation er det helt normalt, at en centralbank hæver renten for at undgå, at der kommer for høj inflation, påpeger senioranalytiker Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank.

»Ledigheden er den laveste siden 1969, og væksten er høj, så den ekstremt lempelige finanspolitik har fået mange økonomer til at råbe vagt i gevær, da man frygter en overophedning af amerikansk økonomi. Og så er de offentlige finanser i USA i forvejen uholdbare på den lange bane«, siger Mikael Olai Milhøj i en kommentar.

»Trump tager altså ikke fejl, når han siger, at den amerikanske centralbank forsøger at modsvare den ekspansive finanspolitik, men de fleste økonomer mener, det er den rigtige kur«.

Det går galt, når præsidenter sætter renten

Pengepolitikken er uddelegeret til en uafhængig centralbank, fordi forskning viser, at politikerne tænker kortsigtet, når de fører økonomisk politik, mens en centralbank kan se stort på kortsigtede politiske hensyn. Ofte går det galt, når præsidenter har presset centralbanker til at holde renten nede.