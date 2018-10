Hele årets aktieoptur er nu slettet - og det er ganske normalt Verdens aktier har mistet 6 procent af deres værdi i denne måned, men zoomer man ud, er den slags nedture ikke usædvanlige.

Aktiekurserne er trimlet ned på alverdens børser i denne måned. Siden månedsskiftet er globale aktier faldet 6 procent.

Det fald er så markant, at hele årets hidtidige optur efterhånden er barberet væk, og mediernes overskrifter bruger gradvist mere dramatiske udtryk til at beskrive, hvad der sker. Særligt USA's handelskrig mod Kina får skyld for

Udviklingen kan da også være alvorlig for investorer, som er tvunget til at sælge deres aktier lige nu. For alle andre er der formentlig ingen grund til panik, lyder det fra en række analytikere.

»Folk undrer sig over, om det her er begyndelsen på enden. Men investorerne bør ikke gå i panik«, siger Christopher Smart, som er blandt de ledende hos det internationale investeringsfirma Barings, til Reuters.

Aktiemarkederne har blot har været lidt rigeligt højt oppe og nu korrigerer for dette, som det hedder på investorsprog, lyder Christopher Smarts analyse.

Mindre nedture er normale

Zoomer man ud og ser aktiekursernes udvikling over tid, bliver den konklusion ganske klar, påpeger Nordeas seniorstrateg på området, Andreas Østerheden.

»Korrektioner er langt fra unormale, og de udsving vi har set i år, er tættere på normalen, end hvad vi ellers har været vant til«, siger Andreas Østerheden i en kommentar.

Han peger på, at hverken den generelle økonomiske eller indtjeningen i virksomhederne giver signaler om, at en varig nedtur er på vej.

Råvaresektoren og på det seneste især it-sektoren har oplevet de største tab i aktiekurser. Men da der er tale sektorer, som er steget meget, er det ikke usædvanligt, at investorerne på et tidspunkt sælger ud af deres aktier for at høste profitten af deres stigninger - og så falder kurserne igen - påpeger Andreas Østerheden.

Den analyse deler man hos den internationale investeringsbank RBC Capital Markets.

»Dette er langt fra en sjældent begivenhed historisk set«, skriver RBC's analytikere i et notat ifølge Reuters og fortsætter:

»Faktisk er historien fyldt med fald på mere end 5 procent midt i økonomiske opture«.

It-sektoren får hug, men ikke fatalt

For it-sektorens gælder, at mange af virksomhederne er følsomme over for, når renten stiger - hvilket netop er sket i USA.

»Vi har set tilbagefald i it-sektoren flere gange i år, men sektoren er kommet igen«, understreger Andreas Østerheden, som peger på, at sektoren trods de seneste store dyk stadig er blandt årets bedst præsterende:

»Det bliver værre, før det bliver bedre, og ved sådanne rutsjeture på aktiemarkedet, som vi ser pt., skal vi typisk både se, at det både tager længere tid og er dybere, før det bliver bedre«.

Fredag viser flere aktiemarkeder da også opadgående kurver. De asiatiske markeder har vist stigninger, og indekset over de 25 største danske aktier var først på eftermiddagen oppe og vende omkring et plus på 2 procent.